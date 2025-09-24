Tamba : Démantèlement d’un réseau de fausses cartes de transport de marchandises

La Section de Recherches de la gendarmerie de Tambacounda a frappé un grand coup dans la lutte contre la fraude documentaire. Mercredi 17 septembre, ses éléments ont mené une opération qui a permis de démanteler un réseau spécialisé dans la fabrication de fausses cartes internationales de transport public de marchandises.

Selon les premiers éléments de l’enquête, ce réseau opérait depuis Kidira, ville frontalière stratégique pour le transit de marchandises, et impliquait en grande partie des syndicalistes du secteur du transport. Chaque carte falsifiée se vendait autour de 25 000 francs CFA, générant des bénéfices substantiels pour les fraudeurs.

Au total, neuf (09) individus considérés comme fortement impliqués dans ce trafic ont été interpellés. Ils devraient être présentés au parquet une fois l’enquête bouclée.