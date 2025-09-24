Grand Dakar : Deux individus arrêtés pour vol à l’arraché

Le Commissariat d’arrondissement de Grand Dakar a interpellé, le 19 septembre, deux individus soupçonnés d’association de malfaiteurs et de vol à l’arraché commis de nuit à l’aide d’un moyen de transport.

L’arrestation est survenue lors d’une mission de sécurisation menée par les éléments du commissariat. Les suspects, contrôlés à bord d’une motocyclette, ont été trouvés en possession d’un téléphone portable dont l’origine paraissait douteuse.

Les enquêteurs, poursuivant leurs investigations, ont réussi à déverrouiller l’appareil et à contacter le frère de la victime, qui a confirmé le vol. La propriétaire du téléphone s’est ensuite présentée le 20 septembre au commissariat, où elle a formellement identifié son bien et relaté les circonstances de l’agression.

Face aux preuves réunies, les deux mis en cause ont reconnu les faits. Ils ont été déférés au parquet pour répondre des accusations d’association de malfaiteurs et de vol à l’arraché commis de nuit avec usage d’un moyen de transport.