Audition au PJF : Wally Seck sort libre après un cautionnement

Ouf de soulagement pour les fans du chanteur Wally Seck. Conduit ce mercredi par la Division des investigations criminelles (DIC) devant le doyen des juges d’instruction financier, l’artiste a finalement bénéficié d’une mise en liberté provisoire.

Selon Seneweb qui donne l’information, le magistrat lui a notifié les chefs d’inculpation d’association de malfaiteurs en bande criminelle organisée et de blanchiment de capitaux. Cette affaire est liée à la vente d’un véhicule de luxe, cédé à hauteur de 210 millions de FCFA au fils de l’ancien président de la République, Macky Sall, Amadou.

Ce dernier est cité dans le rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), relatif à des opérations suspectes estimées à 5,597 milliards de FCFA.

Selon les informations de Seneweb, assisté par ses avocats Mes Alioune Badara Fall, Abdoulaye Tall, Abou Dialy Kane et Dior Diagne, l’artiste a contesté avec fermeté les faits qui lui sont reprochés avant de consigner 210 millions de FCFA. Il a soutenu avoir vendu légalement un véhicule à Amadou Sall.

Ses conseils ont plaidé sa mise en liberté provisoire, que le juge a accordée. Dans ce dossier, Ibrahima Bâ, fils de l’ex-Premier ministre Amadou Bâ, ainsi que son chauffeur Cheikh Tidiane Seck et l’homme d’affaires Saliou Sylla, ont déjà été placés sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux en bande organisée.