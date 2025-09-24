Diamniadio : 11 personnes arrêtées pour trafic de chanvre indien et de Kush

La Brigade territoriale de gendarmerie de Diamniadio, appuyée par l’Escadron de Surveillance et d’Intervention (ESI), a mené dimanche 21 septembre une opération coup de poing qui a abouti au démantèlement d’un réseau présumé de trafic de chanvre indien et de Kush.

L’intervention s’est déroulée dans les quartiers Sant Yalla et Ndindy, dans le cadre du plan national de lutte contre la délinquance. Au total, onze (11) personnes ont été interpellées.

La perquisition menée dans l’un de leurs appartements a permis la saisie de deux (02) kilogrammes de chanvre indien, douze (12) cornets déjà conditionnés pour la vente, onze (11) téléphones portables, ainsi que plusieurs armes blanches et autres matériels utilisés dans leurs activités illicites.

Les suspects ont été placés en garde à vue et seront déférés devant la justice à l’issue de l’enquête.