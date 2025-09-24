Dernière minute ! Waly Seck présenté au pool judiciaire financier

L’artiste-chanteur Waly Seck a été conduit ce mercredi au pool judiciaire financier par la Division des investigations criminelles (DIC). Selon les informations exclusives de Seneweb, il vient d’être présenté devant le juge d’instruction du premier cabinet dans le cadre de l’information judiciaire ouverte sur l’affaire Amadou Sall, fils de l’ancien président Macky Sall.

Ce dernier a été cité dans un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), qui a relevé des transactions jugées suspectes estimées à 5,5 milliards de FCFA. Le sort du chanteur est désormais entre les mains du juge d’instruction.

Source : Seneweb