Tambacounda : Cheikh Gueye au chevet des clubs de la ligue

Le vice président de la ligue de football de Tambacounda a fait une geste de grandeur nature envers les clubs. Cheikh Gueye a pris en charge les frais de ré-affilliation et offert par la même occasion un lot de 30 ballons à chaque club pour leur permettre de bien démarrer la saison.

Férus de football, cet opérateur économique investi pour le développement du ballon rond depuis belle lurette dans la zone orientale où le manque de moyens freine souvent les ambitions des uns et des autres malgré les nombreux talents qui habitent là bas.

C’est dans cet ordre d’idées que l’actuel vice président de la ligue de football de Tambacounda a mis sur pied une académie de football pour permettre aux enfants pétris de talent d’allier Sport et Études dans un environnement professionnel et propice.

A noter au passage que le président Cheikh Gueye veut faire profiter aux enfants de la région orientale d’un cadre propice au développement du football aux normes internationales et de pouvoir se frotter au monde du professionnalisme ultérieurement.

Son amour pour la capitale orientale est aussi connu de tous car malgré son amour pour le football qui est d’ailleurs sa passion après son business, Cheikh Gueye répond toujours positivement aux nombreuses sollicitations des autres dirigeants sportifs de Tambacounda. En atteste son appui constant lors de la fenêtre retour du championnat de Basket de la zone Sud qui avait regroupé les clubs de la region de Kolda, Sédhiou, Kédougou et Tambacounda durant plusieurs jours.

Dans un autre registre, le président Cheikh Gueye s’est illustré dans la mise en place de terrains synthétiques pour permettre aux férus du football de pouvoir jouer et de se donner du plaisir.

Son implication lors de l’élection du président de la fédération sénégalaise de football dans la région orientale montre à quel point son leadership doublé d’une modestie.

Pour finir, le geste haut combien salutaire de vice président de la ligue de football de Tambacounda est un bel exemple à suivre pour le rayonnement du football local souvent confronté à la lancinante question de moyens financiers et matériels.