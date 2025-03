Tanière : Plusieurs blessures chez les Lions

À deux semaines du match Soudan-Sénégal comptant pour la 5e journée des qualifications à la Coupe du monde 2026, une situation inédite frappe la Tanière. En cause : une cascade de blessures touchant des joueurs cadre de la sélection, ce qui inquiète sérieusement le staff technique ainsi que les supporters des Lions. Cette hécatombe n’épargne aucun secteur de l’équipe.

Chez les gardiens de but, Seny Dieng a été le premier à déclarer forfait suite à une blessure contractée en janvier. Gardien titulaire de la sélection, Édouard Mendy n’est pas non plus épargné, subissant même une opération chirurgicale qui inquiète sérieusement Pape Bouna Thiaw et son staff technique.

En défense, les deux latéraux gauches, Ismaïl Jakobs et El Hadj Malick Diouf, ne seront pas de la partie en raison de blessures. Une situation qui va certainement obliger le sélectionneur à appeler d’autres latéraux.

Au milieu de terrain, la blessure du meneur de jeu des Lions, Habib Diarra, tombe au plus mauvais moment. En effet, le capitaine de Strasbourg restait sur deux belles prestations, sanctionnées par trois jolis buts contre le Burundi (2-0) et le Burkina Faso (1-0).

La cascade de blessures n’épargne pas non plus la ligne d’attaque avec les forfaits d’Iliman Ndiaye et Nicolas Jackson, selon Seneweb. Ces deux attaquants évoluant en Premier League manqueront le rendez-vous du mois de mars, où les Lions affronteront le Soudan le 22 mars et le Togo le 25 mars.

Avec ces nombreux joueurs sur le flanc, Pape Bouna Thiaw et ses collaborateurs sont contraints de faire appel à d’autres joueurs. Ces absences forcées, bien qu’elles puissent être un handicap pour l’équipe du Sénégal, offrent une opportunité à de jeunes talents comme Moussa Ndiaye (Anderlecht), Idrissa Gueye (Metz), Assane Diao (Comó) ou encore Pape Amadou Diallo.