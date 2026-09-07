Tanzanie : Décès de l’époux de la présidente Samia Suluhu Hassan

En Tanzanie, Hafidh Ameir Hassan, époux de la présidente Samia Suluhu Hassan et Premier Gentleman du pays, est décédé ce lundi matin, vers 08h (heure locale), selon une annonce faite par le vice-président du pays, Deogratius Ndejembi.

Selon ApaNews, cité par Pressafrik, le décès est survenu vers 08h00 dans un établissement hospitalier de Zanzibar, où il recevait des soins pour des problèmes cardiaques. Le vice-président a présenté ses condoléances à la présidente Samia Suluhu Hassan, à la famille du défunt ainsi qu’à l’ensemble du peuple tanzanien.

Les dispositions relatives aux funérailles ont commencé à être prises à Kizimkazi, à Zanzibar, région d’origine de la famille. Les autorités devraient communiquer ultérieurement le programme officiel des obsèques.

Âgé de 76 ans selon les informations disponibles, Hafidh Ameir était une personnalité relativement discrète, malgré son statut de conjoint de la cheffe de l’État. Il avait épousé Samia Suluhu Hassan en 1978 et le couple avait quatre enfants.