TAS le «trouble-fête» qui tape sur le duo Diomaye-Sonko

Le député Thierno Alassane Sall (TAS) a de nouveau jeter un pavé dans la mare du duo Ousmane Sonko-Bassirou Diomaye Faye, ce 2 juin 2025, en adressant une question orale incisive au Ministre des Finances et du Budget sur l’explosion des emprunts de l’État sur le marché obligataire de l’UEMOA. Incarnant une nouvelle opposition, il expose une stratégie de financement de plus en plus préoccupante, marquée par une fuite en avant de l’endettement et un manque flagrant de transparence.

Entre mai 2024 et mai 2025, le gouvernement sénégalais aurait procédé à 70 émissions de titres de créance, pour un montant cumulé de 1 694 milliards de francs CFA. Derrière ces chiffres impressionnants se cache un basculement : une majorité de ces émissions (39 sur 70) sont des Obligations Assimilables du Trésor (OAT), censées financer des projets à long terme. Or, selon Thierno Alassane Sall, ces titres serviraient principalement à couvrir des dépenses courantes, une dérive grave pour les finances publiques.

La situation se serait aggravée en 2025. En seulement cinq mois, 960 milliards de FCFA ont été levés à travers 35 émissions, soit plus que tout ce qui a été collecté durant les huit mois précédents, selon Thierno Alassane Sall. Le mois de mai à lui seul a battu un record, avec près de 500 milliards de francs mobilisés. Cette cadence effrénée interroge : pourquoi un tel empressement ? Et surtout, à quoi servent réellement ces fonds ? Telles sont les questions que se pose le député devenu l’un des plus farouches opposants du régime de Pastef.

Ce que dénonce Thierno Alassane Sall c’est le fait que l’État emprunte massivement, mais ne dit rien de l’utilisation des ressources levées. Les rapports d’exécution budgétaire du quatrième trimestre 2024 et du premier trimestre 2025 n’ont pas été publiés. Les citoyens, comme les parlementaires, sont tenus à l’écart. Une violation manifeste des principes de bonne gouvernance et de redevabilité.

Plus grave encore selon l’opposant, ces émissions s’accompagnent de taux d’intérêt élevés et de maturités courtes, ce qui accroît le risque de refinancement à court terme. Dans un pays déjà fragilisé par une dette publique en hausse constante, cette stratégie ressemble davantage à un jeu dangereux qu’à une gestion rigoureuse des ressources publiques. Sall y voit une politique « d’endettement de confort » qui ne prépare pas l’avenir.

En posant des questions sur le profil des créanciers, les conditions des emprunts et la nature des dépenses financées, Thierno Alassane Sall force le gouvernement à sortir de son silence. Cette démarche soulève une interrogation centrale : le Parlement exerce-t-il encore un véritable contrôle sur la politique budgétaire de l’exécutif ? Si des montants aussi colossaux peuvent être mobilisés sans débat public, sans publication des données, et sans orientation claire vers l’investissement productif, alors c’est tout l’édifice institutionnel qui vacille.

En appelant à la transparence, à la publication rigoureuse des documents budgétaires et à une meilleure gouvernance de la dette, Thierno Alassane Sall ne fait pas qu’interpeller un ministre. Il rappelle à l’ordre les nouveaux tenants du pouvoir. Le leader de la République des Valeurs est devenu un épine dans l’œil du Pastef. Il ne rate aucune occasion pour critiquer la gestion du régime de Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Il fait partie des rares opposants qui s’affirment. Reste à savoir si le gouvernement daignera répondre à ses questions.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn