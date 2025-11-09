Tera-Meeting de Pastef…Ousmane Sonko confirme son emprise Populaire

Le 8 novembre 2025 restera une date marquante de l’histoire politique sénégalaise, consacrant le « Tera-Meeting » de PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Erhique et la Fraternité) comme une démonstration de force colossale. L’esplanade du Stade Léopold Sédar Senghor a été prise d’assaut par une marée humaine, bien visible dès la matinée et culminant par un « carton plein » à 17 heures. L’affluence, qui a transformé le parking en une tribune populaire sans précédent, figure parmi les plus grandes mobilisations de l’histoire du pays, traduisant une effervescence digne des grands moments électoraux.

Cette réussite spectaculaire confirme qu’Ousmane Sonko, désormais Premier ministre, excelle toujours dans l’art de la mobilisation. Il a tenu sa promesse d’un événement « inédit », un rassemblement de masse affiché sur un week-end ordinaire, loin des campagnes traditionnelles. Loin de s’user au pouvoir, le leader du PASTEF conserve sa capacité unique à drainer les foules, prouvant qu’il sait garder intacts ses liens étroits avec les administrés et incarner, comme l’affirment ses partisans, un « Guide » portant les « fortes aspirations de son peuple ».

L’analyse de cette mobilisation massive révèle surtout que le cœur de la jeunesse sénégalaise bat toujours pour son « PROS » (Président Ousmane Sonko). En répondant en si grand nombre, les jeunes réaffirment leur adhésion à la dynamique du PASTEF, conférant à leur leader une position politique incontournable. Ce rassemblement a été un puissant indicateur que la ferveur qui l’a porté au pouvoir est loin de s’être estompée, conférant au Premier ministre une légitimité populaire renforcée pour agir.

La conséquence directe de cette confiance populaire renouvelée est une injonction forte à la mise en œuvre accélérée des réformes. L’appel d’Ousmane Sonko au peuple à faire des sacrifices pour un développement endogène menant à la souveraineté a reçu un « oui » retentissant de la foule. Cette démonstration de soutien sonne comme un mandat pour aller de l’avant, notamment sur des thèmes majeurs comme la justice pour les martyrs et la redevabilité pour les crimes financiers, promettant une période post-8 novembre potentiellement « douloureuse » pour ses adversaires.

En contrepoint, l’initiative de l’opposition, le « Niakhtou National », s’est soldée par un échec flagrant, accentuant la domination politique du PASTEF. Tenté sur la VDN (Voie de Dégagement Nord) en dépit des interdictions, ce rassemblement n’a mobilisé que quelques rares manifestants, vite interpellés et libérés dans la nuit. Ce contraste saisissant a souligné l’incapacité de l’opposition à rivaliser avec la puissance de frappe mobilisatrice de Sonko.

Le député Guy Marius Sagna, membre du PASTEF, a d’ailleurs jubilé de cette démonstration de force, affirmant que « le peuple attend encore beaucoup de nous patriotes, de nous Pastef ». Sonko, en « bon stratège », a montré qu’il est « le maître du jeu », déterminant la cadence et attendant le bon moment pour marquer ses buts, scellant ainsi ce que d’aucuns appellent déjà le « Pacte de Dakar ».

Ce Téra-Meeting n’est pas qu’un bilan de la gestion de l’État ; c’est une réaffirmation de la dynamique du parti et une preuve que l’homme politique a percé à ce niveau de profondeur le cœur de ses compatriotes, forçant le respect et l’admiration. Il s’inscrit dans la lignée de ses précédents succès de mobilisation, confirmant que son leadership est « inatteignable » et sa droiture « implacable ».

Pour l’avenir, cette mobilisation exceptionnelle met une pression accrue sur le gouvernement pour concrétiser rapidement les promesses de changement. Les appels à « pousser encore plus fort vers le Jub, Jubal, Jubbanti » (le bien, le droit, le redressement) ne sont pas de vains mots ; ils sont une feuille de route urgente que le parti doit suivre.

Si Ousmane Sonko a réussi son pari de marquer l’histoire en affirmant que « le Trône politique lui appartient », la véritable épreuve commence maintenant. La jeunesse sénégalaise, son pilier, attend des résultats concrets pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Le Téra-Meeting est le point de départ d’une nouvelle phase où la ferveur populaire doit impérativement se traduire par une transformation visible de la vie des Sénégalais.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn