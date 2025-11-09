Une femme de 81 ans tuée de 11 coups de couteau pour 350 Euros

Raymonde a été retrouvée morte le 28 octobre dans son petit appartement de la rue Sermorens à Voiron, dans l’Isère.

C’est sa meilleure amie qui a fait la macabre découverte. La victime, âgée de 81 ans, a été tuée de 11 coups de couteau.

L’enquête a révélé que la carte bancaire de la victime avait été utilisée dans plusieurs commerces pour une somme totale de 350 €.

Les enquêteurs ont obtenu les vidéosurveillances de ces commerces. Sur les images, on aperçoit un homme qui a été identifié.

Il s’agit du compagnon de la femme qui a découvert le corps.

Cet homme de 48 ans, déjà condamné pour violences, a été interpellé. Placé en garde à vue, il a avoué avoir tué l’octogénaire pour lui voler sa carte bleue.

Le principal suspect avait rencontré la meilleure amie de la victime quelques mois plus tôt sur un site de rencontres mais n’a jamais osé lui révéler qu’il avait des problèmes d’argent.

Source : F D