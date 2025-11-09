Une jeune femme se rend dans une maison isolée…elle subit l’horreur absolue

Une jeune femme résidant à Cherbourg, dans la Manche, sympathise avec un homme de 36 ans travaillant dans la pose de fibre optique.

Mercredi 22 octobre, elle se rend au domicile du trentenaire situé à Brix, à une dizaine de kilomètres de chez elle.

Il s’agit d’une maison isolée, voisine de la discothèque La Cave du Roi, située route de la Vente-Close.

Mais la soirée va vite dégénérer.

La jeune femme est violée et torturée par cet homme toute la nuit.

La victime est transportée à l’hôpital où elle est placée dans le coma. Elle est toujours hospitalisée.

Une enquête est ouverte par la gendarmerie.

Le suspect est interpellé et placé en garde à vue. Le trentenaire est mis en examen le 25 octobre pour viol avec torture ou actes de barbarie et placé en détention provisoire.

Source : F D