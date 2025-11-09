Papa Malick Ndour brise le silence et dénonce une « manipulation politique grossière »

Papa Malick Ndour, ancien coordonnateur du Programme des domaines agricoles communautaires (PRODAC) et cadre de l’Alliance pour la République (APR), a réagi publiquement aux déclarations du Premier ministre et président du Pastef, Ousmane Sonko. Dans une mise au point publiée ce samedi, M. Ndour dit vouloir « rétablir la vérité » face à ce qu’il qualifie de « propos injustes et fallacieux ».

« Par principe, je me suis toujours refusé à commenter un dossier pendant devant la justice », écrit-il d’emblée, rappelant qu’il a toujours fait preuve de retenue « par respect pour l’Autorité judiciaire ». Toutefois, estime-t-il, les « accusations surprenantes » du chef du gouvernement l’obligent à sortir de sa réserve.

Selon Ousmane Sonko, le dossier évoqué par la Police judiciaire financière (PJF) découlerait d’un rapport de l’Inspection générale des finances (IGF) sur le PRODAC. Une affirmation que Papa Malick Ndour rejette catégoriquement : « Ces accusations sont infondées. Le premier article sur cette affaire a été publié le 11 juin 2018, soit un an avant ma nomination, le 6 juin 2019. Comment un rapport antérieur à ma prise de fonction aurait-il pu m’épingler ? »

L’ancien coordonnateur va plus loin en pointant des incohérences temporelles : « On parle d’un rapport signé par l’inspecteur Samba Laobé Dieng, décédé en octobre 2018, huit mois avant ma nomination. Faut-il comprendre que j’aurais été entendu par un homme déjà mort ? La manipulation frôle ici l’absurde. »

Papa Malick Ndour affirme n’avoir « jamais été entendu » par l’IGF et assure qu’à cette période, il exerçait encore au ministère des Finances. Il annonce par ailleurs son intention de saisir le ministre des Finances, Cheikh Diba, pour obtenir une attestation confirmant sa présence dans ce département de 2013 à juin 2019, ainsi que la partie du rapport où son nom serait éventuellement cité.

« Je n’ai rien à cacher, rien à craindre et rien à renier », insiste-t-il, dénonçant des « tentatives de manipulation politique ». Et de conclure : « Ma seule exigence est celle de la vérité. Je fais pleinement confiance à la justice de mon pays, quelles que soient les décisions qu’elle prendra me concernant. »