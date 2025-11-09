Aly Ngouille Ndiaye alerte : « N’attendons pas que Bamako tombe »

L’ancien ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, a lancé un cri d’alarme à l’adresse des dirigeants ouest-africains, les appelant à une réaction urgente face à la menace jihadiste qui pèse sur le Mali. Dans une déclaration rendue publique ce samedi, il exhorte les présidents de la CEDEAO et de la Mauritanie à ne pas « attendre que Bamako tombe » avant d’agir.

Selon l’ancien ministre, la situation sécuritaire au Mali atteint un point critique. « Les communiqués des pays occidentaux invitant leurs ressortissants à quitter le Mali se multiplient. Mais pour eux, le Mali n’est qu’une question de politique extérieure. Pour ses voisins, c’est une question de sécurité nationale : les jihadistes ne connaissent pas les frontières », a-t-il averti.

Aly Ngouille Ndiaye estime qu’une éventuelle chute de la capitale malienne serait catastrophique pour toute la région : « Laisser Bamako tomber, c’est accepter qu’un nouvel Afghanistan s’installe à nos portes. La prise de la capitale déstabiliserait tous les pays frontaliers du Mali — sauf l’Algérie, seule à avoir su éradiquer le jihadisme par la force et la politique. »

Il rappelle que depuis la chute du régime libyen en 2011, le Mali, le Niger et le Burkina Faso subissent une pression terroriste constante. « Aujourd’hui, les jihadistes étouffent Bamako pour fragiliser l’économie et les Forces Armées Maliennes (FAMA) », déplore-t-il, tout en dénonçant « le silence incompréhensible » de la CEDEAO, de la Mauritanie et de l’Union africaine face à cette menace.

Le Sénégalais souligne aussi les conséquences économiques et sécuritaires pour les pays voisins : « La Mauritanie, le Sénégal, la Guinée et la Côte d’Ivoire partagent 4 000 km de frontières avec le Mali, difficiles à sécuriser. Et au-delà de la sécurité, les ports de Dakar, Conakry et Abidjan ont des intérêts économiques vitaux liés à la stabilité du Mali. »

S’adressant directement à deux figures de la sous-région, Aly Ngouille Ndiaye interpelle : « Monsieur Alassane Ouattara, doyen des présidents, et Monsieur Bassirou Diomaye Faye, benjamin des chefs d’État : n’attendez pas la chute de Bamako pour agir. »

Il appelle à « relancer le dialogue entre les pays de l’AES, la CEDEAO et la Mauritanie, activer la force d’attente pour combattre le terrorisme, et éviter une scission de la sous-région ».

Enfin, l’ancien ministre rappelle la responsabilité particulière du Sénégal : « Le Sénégal, lié au Mali par l’histoire, la devise et plus de 500 km de frontières, ne peut rester spectateur. Quand la case du voisin brûle, il faut agir avant que le feu n’atteigne la sienne. »