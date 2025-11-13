Téra meeting de Sonko : Ansoumana Dione interpelle le président Diomaye

Le rassemblement politique organisé le 8 novembre 2025 par le Premier ministre Ousmane Sonko, baptisé « Téra meeting », continue de susciter des réactions. Parmi les voix qui se sont exprimées figure celle d’Ansoumana Dione, président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), qui a livré une analyse critique de la situation politique actuelle.

Dans une déclaration transmise à la presse, M. Dione estime que la forte mobilisation autour du Premier ministre, ainsi que la présence de plusieurs membres du gouvernement et responsables nommés par le chef de l’État, traduit une « confusion » entre les fonctions institutionnelles et l’engagement partisan. Selon lui, cette situation pourrait fragiliser les équilibres de la République.

« Le Président Bassirou Diomaye Faye est appelé à sauver notre République », a-t-il affirmé, invitant le chef de l’État à clarifier ses rapports avec son Premier ministre. Ansoumana Dione suggère notamment un remaniement ministériel pour, selon ses termes, « marquer une démarcation nette entre l’État et le parti PASTEF ».

L’activiste estime que le succès du Téra meeting constitue « un message fort » adressé au président de la République, qui se trouverait, selon lui, face à un choix politique important. Il met en garde contre une éventuelle « guerre froide » au sommet de l’État, susceptible d’affecter la stabilité du pays.

Pour conclure sa déclaration, Ansoumana Dione a invité les citoyens à tirer les leçons de la situation actuelle, en appelant à plus de vigilance et de discernement dans le choix de leurs dirigeants.