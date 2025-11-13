Me Diaraf Sow lance un appel solennel à Diomaye et Sonko

Dans un message solennel adressé directement au Président Bassirou Diomaye Faye et au Premier ministre Ousmane Sonko, Me Diaraf Sow, président national de l’Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/Joowléene (ADAE/J), lance un appel appuyé à la préservation de l’unité au sommet de l’État. Selon lui, la légitimité populaire qui a porté le duo exécutif au pouvoir constitue la clé de voûte de la stabilité politique du Sénégal et ne doit en aucun cas être fragilisée.

Diaraf Sow rappelle que cette légitimité exceptionnelle trouve son origine dans un soutien massif, profond et transversal du peuple sénégalais, incarné notamment par la jeunesse, les femmes, les personnes âgées et l’ensemble des militants mobilisés autour du parti PASTEF. Le slogan de campagne « Diomaye Moy Sonko, Sonko Moy Diomaye » n’était pas une simple formule politique, souligne-t-il, mais un véritable contrat social entre les deux dirigeants et la population. C’est cette adhésion populaire, affirme-t-il, qui garantit au régime la sérénité et la stabilité nécessaires à l’exercice du pouvoir.

Il met toutefois en garde contre les effets potentiellement dévastateurs d’une rupture entre le Président Faye et son Premier ministre. S’appuyant sur des exemples tirés de l’histoire politique mondiale, il rappelle qu’aucun régime ne survit lorsqu’il se coupe de sa base populaire. Dans le contexte sénégalais, une telle rupture entraînerait, selon lui, une fragilisation immédiate de la légitimité du chef de l’État et pourrait ouvrir la voie à une période d’incertitude, voire de chaos politique. La perte du soutien populaire serait alors un tournant aux conséquences irréversibles.

Me Diaraf Sow pointe également du doigt les acteurs, qu’ils soient politiques ou économiques, qui cherchent à semer la discorde entre les deux figures de l’exécutif. Il les accuse d’agir contre la République et contre la volonté du peuple souverain, rappelant qu’aucun pouvoir ne peut durablement s’exercer en contradiction avec ceux qui l’ont légitimé. Toute désunion, insiste-t-il, serait perçue comme une trahison par la population et pourrait provoquer une réaction populaire incontrôlable.