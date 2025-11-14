Unité fissurée… Aïda et Mimi, aiguille et fil pour recoudre l’alliance Diomaye–Sonko ?

Le Sénégal est secoué par ce qui pourrait être appelé une crise politique opposant le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre, le leader du PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail l’Ethique et la Fraternité), Ousmane Sonko. Ce bras de fer, initialement centré sur la direction de la coalition présidentielle, révèle des tensions profondes sur l’exercice du pouvoir. Le remplacement d’Aïda Mbodj à la tête de la coalition «Diomaye Président», proche de Sonko, par Aminata Touré, une conseillère du président, est l’étincelle qui a mis le feu aux poudres. Ce geste, perçu comme un recadrage du chef de l’État contredisant une affirmation publique de Sonko, fait grand bruit.

La spécificité de cette crise réside non pas tant dans le désaccord en lui-même, car les dissensions sont inhérentes à la vie politique, mais dans sa cause et sa publicité immédiate. La nomination par le président d’Aminata Touré à la tête de la coalition, contestée par le Pastef, a conduit à une réaction cinglante du parti, qui a rappelé que Diomaye n’avait pas l’autorité de démettre Mbodj, car il n’est pas le président de cette structure. L’absence remarquée d’Ousmane Sonko au Conseil des ministres du 12 novembre, bien que justifiée officiellement par un congé, a amplifié le sentiment de rupture, signalant l’évidence d’une crise institutionnelle potentiellement paralysante pour le gouvernement.

Le paradoxe de cette situation est que les deux hommes forts du Sénégal, qui ont accédé au pouvoir sur un élan de rupture et d’opposition au système établi, se retrouvent aujourd’hui en conflit pour des raisons impliquant des figures issues de l’ancien establishment. Aïda Mbodj a été une figure majeure du PDS et de la coalition SOPI de l’ancien président Abdoulaye Wade. Elle a occupé des postes ministériels sous Wade (Ministre de la Femme, de la Famille, etc., de 2004 à 2007) et a été réélue députée PDS en 2012.

​Elle fut la première femme à présider un groupe parlementaire et à diriger le Conseil départemental de Bambey. Son engagement s’est récemment traduit par une nomination à la DER/FJ en mai 2024, sous le régime actuel, où elle a mis l’accent sur la gouvernance territoriale et le recouvrement des créances.

Tandis qu’Aminata Touré est une personnalité politique majeure ayant occupé les fonctions de Premier ministre sous le régime de Macky Sall, ministre de la justice (2012-2013) et de présidente du Conseil économique, social et environnemental (CESE) sous la même administration. Leur parcours témoigne d’une longue fréquentation des mécanismes du pouvoir traditionnel.

Le fait que la fracture s’opère autour de la nomination d’une personnalité ayant cheminé avec des régimes antérieurs soulève une interrogation sur la trajectoire du nouveau pouvoir. Diomaye et Sonko, symboles d’une nouvelle ère et porteurs d’une légitimité populaire forte, devraient être les garants d’une unité indéfectible face à l’ampleur des défis du pays, évitant que des acteurs de l’ancienne garde ne deviennent, même indirectement, les catalyseurs de leur « divorce politique ».

Fortes de leur expérience et de leur connaissance intime des rouages de la politique sénégalaise et des régimes précédents, avec lesquels elles ont eu des relations de collaboration étroite et des périodes de dissidence, Aïda Mbodj et Mimi Touré pourraient idéalement jouer un rôle de médiatrices informelles. Leur sagesse politique, forgée par des décennies d’engagement, devrait les placer dans une position où elles œuvrent à la cohésion plutôt qu’à l’amplification des différends.

Dans ce contexte tendu, les deux femmes politiques pourraient se transformer en « aiguille et fil » pour retisser le lien entre le président et son Premier ministre. L’enjeu est de dépasser l’aspect statutaire de la coalition pour revenir à l’essentiel : l’alliance stratégique et idéologique qui a mené le duo à la victoire. Ce rôle de facilitatrice serait un acte de responsabilité nationale transcendant les intérêts de parti.

Les analystes s’accordent à dire que le désaccord est profond et que la situation est extrêmement périlleuse. Si les deux têtes de l’exécutif ne trouvent pas rapidement un terrain d’entente, le risque est celui d’une paralysie de l’appareil gouvernemental, où chaque ministre et collaborateur serait contraint de choisir un camp, compromettant l’efficacité de l’action publique.

Le Sénégal, face à des enjeux de développement cruciaux, ne pourrait supporter une crise durable entre ses deux figures de proue. L’unité affichée durant la campagne était le gage de l’espoir d’un renouveau. Il est désormais impératif que Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko privilégient l’intérêt supérieur de la nation en trouvant un modus vivendi qui permette à l’équipe gouvernementale de se concentrer sur la mise en œuvre des réformes promises et d’éviter un blocage institutionnel lourd de conséquences.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn