Une voiture percute une maman et sa poussette

Le drame s’est produit mardi 11 novembre au Val-au-Perche, dans l’Orne.
Deux femmes marchaient chacune avec leur bébé dans une poussette, sur la route départementale 286.
Soudain, vers 16H00, une voiture a surgi et a percuté par l’arrière une des mamans qui poussait son enfant de 15 mois
Plusieurs ambulances et un hélicoptère ont été déployés sur place.
La mère de famille, très grièvement blessée, a été transportée par voie aérienne à l’hôpital de Tours. Son pronostic vital reste engagé.
Son bébé a été hospitalisé également.
Le conducteur du véhicule s’est livré à des tests d’alcool et de drogue qui se sont révélés négatifs.
Selon Sébastien Thirouard, le maire de Val-au-Perche, a déclaré que la route est « particulièrement étroite et sinueuse sur cette portion ». Depuis plusieurs années, l’élu avait alerté le service départemental des routes, au sujet de la vitesse sur ce tronçon.