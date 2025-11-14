Une voiture percute une maman et sa poussette

Le drame s’est produit mardi 11 novembre au Val-au-Perche, dans l’Orne.

Deux femmes marchaient chacune avec leur bébé dans une poussette, sur la route départementale 286.

Soudain, vers 16H00, une voiture a surgi et a percuté par l’arrière une des mamans qui poussait son enfant de 15 mois

Plusieurs ambulances et un hélicoptère ont été déployés sur place.

La mère de famille, très grièvement blessée, a été transportée par voie aérienne à l’hôpital de Tours. Son pronostic vital reste engagé.

Son bébé a été hospitalisé également.

Le conducteur du véhicule s’est livré à des tests d’alcool et de drogue qui se sont révélés négatifs.

Selon Sébastien Thirouard, le maire de Val-au-Perche, a déclaré que la route est « particulièrement étroite et sinueuse sur cette portion ». Depuis plusieurs années, l’élu avait alerté le service départemental des routes, au sujet de la vitesse sur ce tronçon.

