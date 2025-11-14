Une jeune femme tue un homme de 2 coups de couteau… à Pouancé

Les faits se sont déroulés lundi à Pouancé, dans le Maine-et-Loire.

Cette après-midi là, une jeune femme de 28 ans a bu de l’alcool avec un jeune homme du même âge.

Puis ils ont poursuivi la soirée au domicile de la femme et de son compagnon continuant à picoler. Après une altercation, le couple aurait mis le marginal à la porte.

Mais ce dernier est resté devant leur maison et la bagarre a repris.

L’homme de 28 ans a alors reçu un coup porté par le compagnon, puis deux coups de couteau au cou donnés par la jeune femme.

Les secours, arrivés sur les lieux, ont tenté de réanimer la victime. En vain. Le décès a été constaté sur place.

La femme de 28 ans a été mise en examen pour « meurtre commis par une personne agissant en état d’ivresse manifeste » et placée en détention provisoire.

Source : F D