Teranga Sûreté Aéroportuaire…une valeur ajoutée pour la création d’emplois au Sénégal

Teranga Sûreté Aéroportuaire (TAS), s’impose comme une réelle valeur ajoutée pour le secteur aéroportuaire et la création d’emplois au Sénégal.

La cérémonie de présentation des bus de Teranga Sûreté Aéroportuaire (TAS), tenue il y a quelques jours au Hangar Pèlerin de l’AIBD, en dit long sur le parcours de (TAS) qui vient renforcer son positionnement d’acteur majeur du secteur aéroportuaire, mais aussi d’acteur engagé dans la résorption du chômage au Sénégal.

En effet, la compagnie a présenté au Ministre de de tutelle, M. Doudou KA, les 7 bus Mitsubishi de 32 et 33 places pour faciliter la mobilité et la sécurité de son personnel.

Cette amélioration sensible des conditions de travail est également à inscrire dans le registre des avancées sociales non négligeables envers les ressources humaines de notre pays.

Un important investissement rendu possible grâce au financement de l’État du Sénégal à travers le fonds d’appui post-covid de 75 milliards de FCFA mis en place pour la relance du tourisme et du transport aérien et articulé en ligne de crédit de 50 milliards en faveur du secteur du tourisme et 25 milliards pour le secteur du transport aérien.

Teranga Sûreté Aéroportuaire (TAS) fait ainsi bon usage du crédit de transport aérien alloué par l’État du Sénégal, lequel lui permet de dérouler un axe important de son plan stratégique de développement.

TAS) emploie pas moins de 700 jeunes sénégalais issus en majorité des banlieues.

Au-delà de sa valeureuse contribution dans le secteur eu égard à son expertise, Teranga Sûreté Aéroportuaire (TAS) œuvre non seulement à la création d’emplois, mais met un point d’honneur à offrir une des meilleures conditions de travail à ses ressources humaines.

La compagnie investit dans la qualité de service en proposant un personnel hautement qualifié pour accueillir les passagers sur tout le circuit aéroportuaire sur lequel elle intervient, du contrôle à l’enregistrement jusqu’à l’embarquement, avec professionnalisme, responsabilité,diligence et courtoisie.

Une approche qui intègre une démarche de responsabilité sociétale, aujourd’hui réaffirmée et inscrite au cœur de sa vision stratégique.

Cheikh Mbacké Sene