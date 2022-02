Test Covid pour les voyageurs : Le ministère de la santé s’améliore

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale facilite les choses aux voyageurs hors du pays. En effet, la Direction de la Prévention informe qu’il est désormais possible d’obtenir à la demande une attestation de vaccination anti-covid-19 avec QR code au niveau des districts sanitaires et des régions médicales, sur présentation de la carte de vaccination et d’une pièce d’identité. Il s’agit pour les autorités sanitaires d’authentifier la carte de vaccination et de vérifier les informations qui y sont mentionnées par lecture du code, rapporte L’As.