Texte collectif pour la libération de Pape Alé Niang

À l’heure où la liberté de la presse consubstantielle à la liberté d’expression est malmenée au Sénégal, nous signataires disons non. Non, à une démocratie dépouillée de sa substance.

Le droit du public à l’information ne doit pas obéir à l’agenda politique. Il ne doit souffrir d’aucune entrave. Le journaliste a le devoir d’informer sur tout sujet d’intérêt public.

C’est malheureusement cette mission qui vaut à Pape Alé Niang d’être incarcéré depuis le 6 novembre 2022 pour des accusations de « divulgation d’informations non rendues publiques par l’autorité compétente de nature à nuire à la défense nationale », « recel de documents administratifs et militaires » et « diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter le discrédit sur les institutions publiques ». Autant d’artifices destinés à maquiller les faits, à la manière des démocraties d’apparat.

Nous signataires exigeons la libération immédiate de Pape Alé Niang et prenons position afin que la liberté de la presse, et toutes les libertés plus généralement, soient préservées, en ces temps troubles pour la démocratie.

Ci-dessous, la liste des premiers signataires par ordre chronologique.

René Lake, journaliste, administrateur de SenePlus.com

Fatou Sow, sociologue, CNRS

Abdou Salam Fall, sociologue, directeur de recherches des universités

Boubacar Boris Diop, écrivain

Edwy Plenel, journaliste, administrateur de Mediapart, Paris

Felwine Sarr, universitaire et écrivain

Koulsy Lamko, écrivain, poète et universitaire, Mexique

Mamadou Alpha Diallo, anthropologue, Universidade Federal de Integração Latino Américana, Brésil

Mohamed Mbougar Sarr, écrivain, romancier, prix Goncourt 2021, Paris

Alioune Tine, administrateur d’Africajom, ancien directeur régional Amnesty International

Amzat Boukari-Yabara, historien et écrivain, président Ligue Panafricaine

Chantal Ismé, universitaire, Maison d’Haiti à Montréal

Youssoupha Mbargan Guissé, philosophe, sociologue et chercheur à l’IPS

Mirielle Fanon Mendez-France, co-chair Fondation Frantz Fanon, Paris

Elgas, sociologue, journaliste, écrivain et enseignant, Paris

Khadim Ndiaye, philosophe, historien, Udes, Québec

Saphie Ly, journaliste, directrice de Nexus Groupe

Jean-Pierre Karegeye, universitaire, chercheur Interdisciplinary Genocide Studies Center, Boston

Christine Holzbauer, journaliste, reporter, spécialiste de l’Afrique, Paris

Mamadou Mbodji, psychologue

Francis Kpatindé, journaliste, enseignant à Sciences Po Paris

Aziz Salmone Fall, politologue et universitaire

Oumou Wane, éditorialiste, présidente de la chaine de télévision Africa 7, Rome

Mamoudou Wane, journaliste, directeur de publication du quotidien L’Enquête

Emmanuel Desfourneaux, juriste, politologue, directeur de l’Institut Afro-européen

Bah Ould Saleck, journaliste, éditeur de presse, Mauritanie

Michel Lobé Ewane, journaliste, administrateur, Joseph Sassoon Group, Cameroun

Babacar Buuba Diop, historien, universitaire, chercheur en gouvernance sociale

Pierre Sané, administrateur Imagine Africa Institute, ancien SG d’Amnesty International

Ben Diogaye Beye, scénariste, réalisateur et cinéaste

Maty Ndiaye Sy, coach en développement organisationnel, Institut des études avancées, Saint-Louis

Mahamadou Lamine Sagna, sociologue, universitaire, Worcester Polytechnic Institute, Massachusetts

Gwénola Possémé-Rageau, journaliste, experte en développement internationale, Paris

Thierno Gueye, Expert en droit international et en gestion des conflits

Marie Louise Eteki Otabla, écrivaine, essayiste et politologue, Cameroun

Baye Omar Gueye, journaliste, directeur de Sud FM

Ada Pouye, expert en développement international et urgence humanitaire

Jacques-Antoine Jean, journaliste, Radio Haïti Focus, Cambridge, Massachusetts

Mame Lika Sidibé, archiviste, journaliste, experte Paix et Sécurité

Ndongo Samba Sylla, économiste, chercheur et essayiste

Almamy Mamadou Wane, écrivain, essayiste et poète, Paris

Mamadou Ibra Kane, journaliste, directeur général d’E-Media

Alymana Bathily, sociologue des médias et écrivain

Abdoulaye Thiam, journaliste, rédacteur en chef de Sud Quotidien

Mamadou Ndoye, expert en Éducation, ancien ministre de l’Alphabétisation

Mohamed Ly, médecin à Grand Mbao, spécialiste de santé publique

Demba Ndiaye, journaliste, éditorialiste à SenePlus

Amadou Tidiane Wone, écrivain, ancien ministre de la Culture

Alassane Samba Diop, journaliste, directeur Iradio et Itv

Mamadou Mao Wane, sociologue, expert des questions de protection de l’enfant

Tidiane Kassé, journaliste, éditeur de presse et spécialiste des médias

Tidiane Sow, mathématicien et coach en communication politique

Ousseynou Beye, éditeur, éditorialiste et enseignant

Lamine Sène, linguiste, expert en transport maritime et assurances

Pape Touti Sow, consultant en politique et gestion d’entreprises

Doudou Andy Ngom, journaliste, administrateur de Xibaaru

Adam Ouologuem, journaliste, directrice Africa Society, Washington

Mamadou Diallo, historien, doctorant, Columbia University, New York

Abdoulaye Elimane Kane, philosophe, écrivain, ancien ministre de la Culture

Bacary Domingo Mané, journaliste, éditeur de presse

Serigne Saliou Guèye, enseignant, éditorialiste SenePlus, Directeur de publication du quotidien Yoor-Yoor

