Cette Afrique que nous N’AIMONS PAS !…Par Abdourahmane Diouf

Nous sommes près de 400 millions de citoyens de la CEDEAO. Nous sommes 15 pays et 15 Chefs d’Etat. Des milliers de milliardaires parmi nous. Et nous trouvons le moyen d’aller quémander la construction de notre siège, de notre maison commune à un pays, la Chine. Nous donnons au reste du monde le message que nous ne pouvons rien faire par et pour nous-mêmes. Même pas la capacité de nous construire un nid pour abriter notre auguste famille. On nous offre le gît où nous devrons venir discuter de nos secrets de famille. C’est sûrement là aussi que nous viendrons brader nos bijoux de famille.

Cette CEDEAO là qui tend la main pour des broutilles n’aura aucune poigne pour négocier avec les grandes puissances et défendre nos intérêts. Cette propension à tendre la main est une mentalité de dominé qui structure toutes nos politiques. Et c’est malheureusement ce que nous sommes en train de transmettre à nos enfants qui doivent aller à la conquête du monde. Oui à la CEDEAO des peuples fiers, décomplexés et ambitieux. Mais NON à cette haine de soi qui nous laisse à la périphérie du monde.

Honte à nous !

Ass Abdourahmane Diouf

Président du Parti AWALÉ

CANDIDAT à l’élection présidentielle sénégalaise de 2024.