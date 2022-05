Thérèse Faye : « les législatives auront bel et bien lieu »

Le rejet de la liste de Yewwi Askan Wi (Yaw) du département de Dakar n’empêchera pas la tenue des élections législatives. C’est la réponse de Thérèse Faye Diouf, administratrice générale du Fonds de garantie des investissements prioritaires (Fongip), aux menaces de Sonko et Cie.

« Ce qui est sûr, c’est que leur liste pour le compte du département de Dakar est invalidée par la DGE parce que n’ayant pas respecté la parité et comme beaucoup d’autres listes pour des raisons diverses. Mais d’abord passons les étapes des recours qui vont permettre à certains de se rattraper. On veut bien que tout le monde participe à ces élections, mais il faudra que chacun soit à mesure de respecter la loi et les règles qui organisent les élections. Nous sommes dans une démocratie majeure qui a traversé toutes formes de situations depuis l’époque des pères fondateurs. Entre les déclarations et la réalité, il peut souvent y avoir un écart. Dire qu’il n’y aura pas d’élections au Sénégal parce qu’une telle ou telle liste est rejetée pour des raisons valables, c’est vraiment ne pas connaître ce qu’est un Etat. Mais nous sommes habitués à ces genres de déclaration. La politique et les intimidations vont souvent de pair. Ce qui est sûr, c’est que les législatives auront bel et bien lieu au Sénégal, s’il plaît à Dieu. Et ils savent pertinemment que les prochaines législatives vont montrer qu’ils ne pèsent réellement pas lourds contrairement à leurs déclarations tous azimuts, malgré leur débâcle lors des dernières élections territoriales », a déclaré Thérèse Faye dans un entretien avec L’As.