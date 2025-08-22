Thiat…Une voix engagée et inaltérée de la contestation sénégalaise

Le rappeur Thiat confirme une fois de plus son statut de voix critique de la société sénégalaise avec son nouveau single, « Poroze bi ». Cette œuvre musicale, qui fait grand bruit depuis sa sortie, s’inscrit dans la continuité d’un engagement artistique et politique qui traverse les régimes, de Abdou Diouf à Bassirou Diomaye Faye. La constance de son message et la force de son verbe démontrent que pour lui, l’art n’est pas un simple divertissement, mais un puissant outil de remise en question et d’éveil des consciences.

Le titre « Poroze bi », en référence au projet politique de PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité), a rapidement embrasé les réseaux sociaux et la plateforme YouTube. En quelques heures seulement, le clip a cumulé des dizaines de milliers de vues, et les commentaires se multiplient, oscillant entre soutien fervent et critiques acerbes. Ce buzz témoigne de la capacité de Thiat à toucher une corde sensible, et de l’intérêt que suscite son analyse du paysage politique actuel. L’accueil du public prouve que le message de l’artiste résonne profondément dans la société, soulevant des débats et des réflexions sur les promesses et les réalités du nouveau régime.

L’engagement de cette figure emblématique du groupe Keur Gui et co-fondateur du mouvement citoyen Y’en a marre ne date pas d’hier. Avec le groupe Keur Gui, il a forgé une discographie qui est une chronique vivante des défis politiques et sociaux du Sénégal. Sous le régime d’Abdou Diouf, le groupe avait déjà fait face à des démêlés avec les autorités, les menant jusqu’en prison pour leur titre « Ken Bougoul », après un conflit avec le maire de Kaolack, Abdoulaye Diack. Sous Abdoulaye Wade, ils ont continué à fustiger le pouvoir avec des morceaux percutants comme « Nos connes-doléances », en collaboration avec Mollah Morgun, et le mémorable « Autoroute à péage ».

L’ère Macky Sall n’a pas été en reste. Keur Gui a continué de marquer les esprits avec des chansons engagées comme « Diogou Fi » et « Saï Saï au Cœur ». Ce dernier morceau, sorti avec Kilifeu, était un réquisitoire virulent contre le régime de l’époque, dénonçant ses dérives et ses incohérences. Cet activisme musical a coïncidé avec l’émergence du mouvement Y’en a marre, dont Thiat est l’un des initiateurs, renforçant ainsi sa crédibilité et sa position en tant que véritable porte-parole de la jeunesse et de la société civile. Thiat et le groupe Keur Gui ont toujours puisé leur inspiration dans la réalité sociale et politique. Ce ne sont pas des rappeurs de clash ou d’egotrip, mais des artisans de textes puissants, bâtis sur l’observation et l’engagement.

Avec « Poroze bi », la démarche de Thiat est singulière. Il ne s’agit plus de s’attaquer à un pouvoir contre lequel il a mené une opposition farouche, mais d’évaluer, de l’intérieur, un gouvernement que beaucoup de ses proches et lui-même ont contribué à porter au pouvoir. Cette nouvelle critique, qui cible le régime de Bassirou Diomaye Faye et d’Ousmane Sonko, est perçue par certains comme une trahison, mais pour d’autres, c’est la preuve de sa loyauté à sa ligne de conduite, fidèle à ses principes et non à un parti ou à des personnes.

Selon Malal Talla, alias Fou Malade, autre figure majeure du rap conscient sénégalais, dans les colonnes de L’observateur, la force de l’art de Thiat réside dans sa capacité à rester ancré dans le réel. Ses textes ne sont pas des envolées lyriques abstraites, mais des observations précises de la vie sociale et politique. « Poroze bi » est à l’image de cette démarche : un texte remarquablement bien écrit, d’une valeur poétique hip hop très marquée, qui va droit au but, sans énigmes ni codes hermétiques. Le rap, c’est du factuel, concret, imagé, accessible; pas d’énigmes, pas de codes hermétiques. Thiat dit des choses claires, compréhensibles, qui résonnent immédiatement.

Le nouveau single de Thiat est plus qu’une simple chanson : c’est la confirmation d’une démarche artistique et citoyenne inébranlable. De Abdou Diouf à Bassirou Diomaye Faye, le rappeur est resté le gardien vigilant de la conscience collective. Dans un monde où les alliances changent au gré du vent, la constance de Thiat dans son engagement à dénoncer les dysfonctionnements, quelle que soit leur origine, est une vertu rare et précieuse. Reste à savoir s’il en sera ainsi pour toujours ?

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn