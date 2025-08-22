Elle s’endort en plein vol…elle se fait violer par un homme d’affaires

Une adolescente de 15 ans a été violée dans un avion lors d’un vol entre Mumbai, en Inde, et Zurich, en Suisse.

Un homme de 44 ans a eu dans un premier temps une conversation superficielle avec la jeune fille, puis il a attendu qu’elle s’endorme pour l’agresser sexuellement.

Cet homme d’affaires a inséré son doigt dans son vagin et s’est livré à des actes sexuels sur lui avec la main de l’adolescente.

En état de choc, la victime a été incapable de bouger ou de dire un mot. Le suspect a été interpellé à sa descente de l’avion à l’aéroport de Zurich puis a été placé en garde à vue.

A la barre du Tribunal, le prévenu a affirmé que son « envie avait eu raison de lui ». Il a été condamné à 18 mois de prison avec sursis et à une expulsion du territoire suisse pour cinq ans.

Source : F D