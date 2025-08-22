Un couple et son bébé de 18 mois meurent percutés par un tracteur

Le drame s’est produit lundi à Sainte-Gemme-La-Plaine, en Vendée. Vers midi, une collision s’est produite entre une voiture et un tracteur sur une route départementale.

Le véhicule était occupé par trois membres d’une famille : un homme de 34 ans qui est mort sur le coup. Sa compagne de 32 ans et leur bébé de 18 mois ont été transportés en urgence absolue vers les CHU de Nantes et d’Angers où ils sont tous deux décédés mardi des suites de leurs blessures.

Le couple avait un deuxième enfant, une petite fille de 5 ans, qui n’était pas dans la voiture au moment de l’accident.

Le chauffeur du tracteur, qui sortait d’une coopérative agricole au moment des faits, a été placé en garde à vue.

Source : F D