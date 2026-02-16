Thierno Alassane Sall charge le pouvoir et réclame vérité, transparence et réponses urgentes

Lors d’une conférence de presse tenue ce 15 février 2026, le député Thierno Alassane Sall a livré un réquisitoire sévère contre la gestion actuelle des affaires publiques, évoquant une « phase d’une gravité exceptionnelle » marquée, selon lui, par l’improvisation, le manque de transparence et l’absence de réponses concrètes face aux préoccupations des citoyens.

Au cœur de son intervention, le parlementaire a longuement évoqué la mort de l’étudiant Abdoulaye Ba, un drame qui, selon lui, exige toute la lumière. Si les faits rapportés par ses camarades sont confirmés, a-t-il estimé, ils traduiraient une défaillance grave de l’État dans la gestion des tensions universitaires. Il affirme avoir alerté dès décembre sur les risques de débordements, appelant alors au dialogue et à l’apaisement.

Le député a également critiqué la politique gouvernementale envers les étudiants, dénonçant des discours stigmatisants et des décisions budgétaires qu’il juge incohérentes, notamment en comparaison avec certaines dépenses publiques récentes. Il a par ailleurs évoqué la convocation de Madeleine Diousse Mendy, qu’il présente comme une tentative d’intimidation contre les soutiens aux étudiants en difficulté.

Au-delà du monde universitaire, l’ancien ministre a dressé un tableau plus large des insuffisances qu’il attribue au régime dirigé par le parti PASTEF. Il a notamment pointé l’absence d’avancées sur certaines promesses sociétales, le silence gouvernemental sur des sujets sensibles de santé publique, ainsi que les difficultés persistantes du monde rural confronté, selon lui, à une campagne agricole mal encadrée et à des productions invendues.

Sur le plan institutionnel, Thierno Alassane Sall a dénoncé les cyberattaques visant des services stratégiques de l’État, dont la DGID et la Direction de l’Automatisation du Fichier, regrettant l’absence de communication officielle détaillée sur l’ampleur des incidents et les mesures correctives envisagées. Il a également évoqué le cambriolage du Trésor public, qu’il considère comme un autre signe préoccupant de fragilité institutionnelle.

Le député a aussi critiqué certaines pratiques qu’il juge contraires à la sobriété promise par les autorités, notamment les déplacements officiels coûteux et certaines décisions prises à l’Assemblée nationale sans concertation préalable avec les élus.

Enfin, il a appelé le gouvernement à mobiliser la diplomatie sénégalaise pour obtenir la libération de compatriotes détenus au Maroc, tout en formulant plusieurs exigences : la vérité sur la mort de l’étudiant Abdoulaye Ba, des explications publiques sur les cyberattaques, un plan d’urgence pour l’agriculture et une gestion plus transparente des affaires publiques.

Concluant son propos, Thierno Alassane Sall a estimé que les Sénégalais demeurent attentifs à la conduite des affaires nationales et sauront, le moment venu, juger l’action des dirigeants.