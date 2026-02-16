Un père oublie sa fille de 2 ans dans sa voiture…ça vire au drame absolu

Le corps sans vie d’une fillette de 2 ans a été retrouvé samedi après-midi dans une voiture à Lamentin, en Martinique.

C’est le père de l’enfant, présent sur les lieux, qui a fait la macabre découverte et prévenu les secours.

Les pompiers, arrivés sur place vers 16H20, ont trouvé l’enfant en arrêt cardiorespiratoire.

Le médecin du Samu n’a pu que constater le décès de la petite fille.

Même si les circonstances exactes de ce drame restent à déterminer, tout porte à croire que le père avait oublié sa fille dans sa voiture.

Une enquête a été ouverte.

Source : F D