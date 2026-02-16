Un policier libère une femme…ce que va lui faire son agresseur est terrifiant

Les faits se sont déroulés vendredi à Manosque, dans les Alpes-de-Haute-Provence.

Les policiers sont intervenus dans une maison du centre ancien de la cité de Giono pour une femme qui était séquestrée par son fils de 30 ans.

Sur place, ils sont tombés sur un individu très excité.

Les fonctionnaires ont fait usage à deux reprises d’un pistolet à impulsion électrique, ce qui a mis le fils dans une colère noire.

Il a dégainé un cutter et a tailladé le visage d’un policier en diagonale du front jusqu’à la joue.

Le gardien de la paix a répliqué en faisant usage de son arme à feu, tirant et blessant le forcené à la hanche.

Le trentenaire a été hospitalisé, son casier judiciaire est déjà bien rempli, notamment pour des faits d’usage de stupéfiants. Quant au policier blessé, il a reçu 24 points de suture.

Source : F D