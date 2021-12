Thierno Alassane Sall rappelle l’histoire pour éclairer l’avenir

Thierno Alassane SALL : La mémoire éclaire l’avenir.

La mémoire éclaire l’avenir. Le 1er décembre 1944, nos vaillants pères et grands-pères se faisaient massacrer à Thiaroye, après avoir libéré le monde du joug nazi. Ils réclamaient seulement leur dû. Nous ne devons jamais cesser de louer leur courage et leur grand sens de l’honneur et du refus. Le Sénégal a toujours été une terre de dignité et le restera tant qu’il y aura des hommes pour batailler ferme et dire non.

L’histoire est la boussole des nations. Le 30 novembre 1865, l’Almamy Maba Diakhou Bâ et le Dammel Lat Dior Ngoné Latyr Diop, unis, triomphèrent à Pathé Badiane des troupes coloniales. Une grande victoire du génie militaire sénégalais. Lorsque des leaders éclairés décident de se mettre sincèrement à la disposition de leur peuple et font face, résolument, aux menaces et aux difficultés, nous pouvons vaincre tous les ennemis.

Thierno Alassane Sall