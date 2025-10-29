Thierno Bocoum dénonce «l’irruption de gendarmes dans les locaux de la 7TV»

L’irruption de gendarmes dans les locaux de la 7TV, sous prétexte qu’une émission devait accueillir Madiambal Diagne, suivie de l’arrestation de la journaliste Maimouna Ndour Faye est une atteinte directe à la liberté de la presse et au droit du public à être informé.

Des journalistes ont interviewé des individus faisant l’objet de poursuites ou de mandats internationaux. Joseph Kony a été interrogé en 2006 alors qu’il était visé par un mandat de la Cour pénale internationale. Julian Assange a accordé une interview en 2011 alors qu’il faisait l’objet d’un mandat d’arrêt européen émis par la Suède…

Aucun État n’a jamais envoyé des forces armées dans un studio pour empêcher ces interviews parce que le rôle du journaliste n’est pas d’exécuter des mandats mais d’éclairer la société, de questionner le réel même dans sa part la plus dérangeante.

Ce précédent est dangereux.

Quand les gendarmes entrent dans les studios, c’est la République elle-même qui sort par la fenêtre.

Nous exigeons la libération immédiate et inconditionnelle de Maimouna Ndour Faye.

Thierno Bocoum

Président AGIR- Les Leaders