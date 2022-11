Thierno Lo : « Les occidentaux sont les premiers à violer le droit international »

Les critiques des pays occidentaux, au nom des droits humains, sur l’organisation du Mondial au Qatar continuent de faire réagir. Thierno Lo invite ces pays à respecter l’esprit du football.

« L’occident est mal placé pour profiter de la coupe du monde pour parler de droits de l’homme et d’achat des jeux. Ils sont les premiers à violer le droit international, le droit des peuples il n y a que la gestion des intérêts particuliers au détriment de l’intérêt des pays du monde. Vous puisiez le pétrole du Qatar et encaissez ses pétrodollars et vous nous parlez de droits que vous ne respectez nulle part.

Vous êtes les champions de la corruption. Arrêtez cette hypocrisie et respectez l’esprit du sport. Bonne chance à mon pays le Sénégal et demande à l’équipe de jouer pour nous et pour Sadio et que Dieu lui redonne toutes ses capacités », assène Thierno Lo sur Facebook.