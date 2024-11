Thiès des souteneurs de Amadou Ba migrent vers le Pastef

Beaucoup de Thiessois considèrent que «c’est un revirement à 299⁰» que vient d’amorcer le mouvement «And fal Amadou Ba» (Afa), aujourd’hui résolu à défendre la liste Pastef dirigée par le Premier ministre Ousmane Sonko. Aujourd’hui rebaptisé «Alliance des forces authentiques» (Afa), son président, l’ingénieur du Cadastre, Malèye Diop, responsable de l’Alliance pour la République (Apr) à Thiès, et ses camarades se veulent catégoriques.

«Le 24 mars 2024, le Peuple sénégalais a fait le choix du changement en élisant Bassirou Diomaye Faye à la tête du pays avec 54, 28% des voix. Ce pourcentage témoigne d’une aspiration profonde au renouveau», a-t-il déclaré. Avant de poursuivre dans Le Quotidien : «Fidèle à notre engagement pour l’intérêt supérieur du Sénégal, nous soutenons pleinement la liste Pastef, dirigée par le président Ousmane Sonko, pour les élections législatives anticipées du 17 novembre 2024.»

Le chef de Bureau du Cadastre du Centre des services fiscaux de Guédiawaye considère que «cette élection représente, en toute cohérence, une occasion d’assurer au Président Bassirou Diomaye Faye une majorité parlementaire solide, capable de concrétiser la vision du projet «Sénégal 2050» et de la traduire en réformes tangibles pour chaque citoyen».

L’ingénieur du Cadastre d’appeler donc tous ses militants et sympathisants à «se mobiliser massivement pour soutenir cette liste le 17 novembre 2024». C’est pour les besoins de la Présidentielle 2024 dernière que Malèye Diop avait jugé nécessaire de porter sur les fonts baptismaux «And fal Amadou Ba (Afa), invitant toutes les composantes de la Coalition Bby à l’unité pour une éclatante victoire du candidat choisi par le Président Macky Sall.

Il faisait remarquer que «cette initiative vise à honorer le Président Macky Sall, pour avoir choisi la continuité de l’Etat afin de garantir la stabilité du Sénégal», qu’en effet «le choix de Amadou Ba, c’est sauver notre pays et notre vivre-ensemble tant chanté dans le monde, et surtout pour davantage préserver le processus démocratique et celui encore plus porteur du Sénégal émergent».