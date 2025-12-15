Thiès : Il prend 2 mois ferme pour avoir violenté son père

Âgé de 27 ans, E. Diop est condamné à 2 mois de prison ferme. Il est poursuivi pour violences et voies de fait sur son père A. Diop.

Selon les déclarations du plaignant rapportées par Seneweb, le mis en cause passe son temps à se soûler et à semer le désordre dans la maison. Pis, le père a déclaré que son fils le violente verbalement et va jusqu’à lui proférer des menaces. Face à cela, il a saisi la police pour l’envoyer en prison.

À la barre du tribunal d’instance de Thiès, le prévenu E. Diop a reconnu les faits. Il a déclaré qu’il était sous l’emprise de l’alcool, avant de demander pardon à son père et au tribunal.

Pour se tirer d’affaire, E. Diop a expliqué au juge qu’il souffrait de troubles mentaux et qu’il disposerait de documents qui peuvent les confirmer.

Malgré ses allégations, le substitut du procureur de la République a estimé les faits constants et a requis 2 mois de prison ferme.

Le juge a déclaré E. Diop coupable des faits de violences et voies de fait et l’a condamné à la peine demandée par le ministère public.