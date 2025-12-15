Le monde célèbre «Fanon»… à Dakar

Dans le cadre de la célébration du Centenaire de Frantz Fanon (1925 – 2025), le Musée des Civilisations noires, la Fondation Frantz Fanon et leurs partenaires académiques et institutionnels, organisent un Colloque international autour du thème «Fanon, l’espérance africaine» du 17 au 20 décembre 2025 au Musée des Civilisations noires de Dakar.

La cérémonie d’ouverture officielle du colloque aura lieu le mercredi 17 décembre 2025 à 16h au Musée en présence des autorités, des universitaires, chercheurs, artistes, acteurs de la culture, de la société civile, représentants d’institutions, de missions diplomatiques, d’organisations régionales et internationales etc.

Le colloque de Dakar ferme le cycle de manifestations internationales organisées à travers le monde pour vulgariser la pensée décoloniale, célébrer Frantz Fanon, panafricaniste, psychiatre de la dignité, écrivain et révolutionnaire.

La rencontre de Dakar réunira, pendant trois jours, 120 intellectuels venus de 23 pays d’Afrique, de la diaspora, d’Europe et d’Amérique.

Le programme sera rythmé par une conférence inaugurale, 19 panels, 5 plénières et 2 keynotes au cours de la rencontre de Dakar.

Un siècle après sa naissance, les idées de Fanon continuent de secouer les consciences et d’interroger les dynamiques de pouvoir. Elles sont, par exemple, centrales dans la pensée décoloniale et les études critiques. Elles offrent de puissantes grilles de lecture sur la problématique de l’aliénation psychique et culturelle. Ses analyses sur le racisme, l’identité noire résonnent fortement avec les mouvements contemporains tels que Black Lives Matter. Ardent défenseur de l’unité africaine, Fanon inspire encore les mouvements panafricains. C’est dire que le colloque de Dakar n’est pas au fond commémoratif. Il s’agit plutôt de se réapproprier la pensée de Fanon pour s’attaquer radicalement aux racines profondes des inégalités économiques, géopolitiques et raciales de notre temps. Il est question de s’inspirer de ses combats afin d’œuvrer résolument pour une désaliénation collective et déconstruire les survivances du néocolonialisme et du racisme.

