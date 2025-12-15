Victoire de la presse : Un triomphe pour la liberté d’expression

La Cour suprême a rendu un jugement historique en annulant deux arrêtés du Ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique (MCTN) qui visaient à contrôler la presse en ligne. Cette décision est un grand pas en avant pour la liberté d’expression et la démocratie au Sénégal.

LES ARRÊTÉS ANNULÉS

– Arrêté N°017412 du 29 juillet 2024 : Portant mise en place d’une plateforme numérique pour l’identification des entreprises de presse.

– Arrêté N°024462 du 1er octobre 2024 : Portant création, organisation et fonctionnement de la Commission d’examen et de validation de la déclaration des entreprises de presse du Sénégal.

UNE VICTOIRE POUR LA PRESSE

La décision de la Cour suprême est un soulagement pour les professionnels de la presse qui avaient dénoncé ces arrêtés comme une tentative de contrôle de la liberté d’expression.

UN MESSAGE DE SOUTIEN

Nous saluons le courage des chroniqueurs et journalistes orthodoxes qui ont combattu les dérives autoritaires et remerciant les autorités judiciaires pour leur décision. C’est juste un rappel de principes fondamentaux du code de la presse et la nécessité de protéger la liberté d’expression.

VICTOIRE DE LA PRESSE ET NON UNE AFFAIRE DE PERSONNE

Des têtes disparues commencent à réapparaître. Des visages fantômes fleurissent le paysage public. De nouvelles voix voient le jour. Des plumes quasiment retraitées, revenant en force, pleurnichent de faux ancres.

En principe, la régulation des entreprises de Presse est une question très légitime, mais n’engage pas une telle démarche.

Toutes les entreprises de Presse doivent être en conformité avec les dispositions du code.

Cela ne donne aucune prérogative aux ministères de tutelle de demander la cessation de parution de certains médias.

Lors d’une émission télévisée entretenue avec l’éminent professeur, chercheur M. Mamadou Sy Tounkara, je soulignais que : << Notre ministre de tutelle n’est pas notre autorité de régulation mais notre facilitateur, par ailleurs, un guide d’accompagnement pour l’émergence du secteur communication, télécommunication et numérique. >>

Par Papa S Traoré journaliste