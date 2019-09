THIES: La police talonne les Jakarta

Les conducteurs de moto Jakarta qui avaient terrorisé le policier Makha Fall alias El Capo à Thiès, jusqu’à son exfiltration à Dakar, vont surement regretter leur acte. Car, ces dernières 72h, les policiers ont immobilisé plus de 200 motos, selon nos confrères du Quotidien. Motif : Non-port de casque et circulation non autorisée. Ce qui ressemble bien à une vengeance policière. Deux semaines après la mort non encore élucidée du jeune boulanger-conducteur de moto Jakarta, Amar Mbaye à Thiès, la police, accusée par la clameur motoriste, est aux trousses des conducteurs de deux-roues. Elle a lancé, depuis jeudi soir, une vaste opération de sécurisation pour freiner tout conducteur qui n’est pas en règle ».

L’opération est menée par les 5 commissariats de la Cité du Rail et dirigée par le commandant du Corps urbain, capitaine Babacar Mbaye, sous la supervision du Commissariat central de Thiès. Elle a mobilisé plus de 100 limiers, en plus du Groupement mobile d’intervention (Gmi), et s’est poursuivie tout au long du week-end, a permis également d’immobiliser des centaines de motos, pour circulation non autorisée et de mettre la main sur 200 motos Jakarta, pour défaut de port de casque de sécurité.

En effet, un arrêté préfectoral avait interdit en 2017, la circulation des motos Jakarta au-delà de 20h, les autorités administratives précisant que leurs conducteurs sont impliqués dans beaucoup de choses louches. Mis à part certains forfaits et autres agressions, beaucoup d’accidents mortels de la circulation ont été le fait des motos Jakarta, la nuit. Ces raisons avaient motivé en 2017, les autorités administratives de mettre fin à « l’anarchie » dans le transport des motos Jakarta.

Les autorités policières soutiennent que c’est une opération régulière et qui n’a rien à voir avec l’affaire El Capo. Elles précisent toutefois que c’est une opération pour sécuriser la ville quand des cas d’agressions sont notés. Et cette semaine, informent-elles, « presque 5 cas d’agressions ont été enregistrés dans la périphérie de la ville ».

Dans la même lancée, Samba Coumba Samb, président de la Fédération nationale des conducteurs de moto Jakarta, trouve « normale » l’opération sous la tutelle du préfet du département de Thiès. Il est même à «100% » avec l’autorité départementale. Il explique : « Les conducteurs doivent porter un casque parce que c’est pour leur propre sécurité. Et après les manifestations qui ont suivi l’affaire El Capo, il y a un peu de relâchement de la part des gosses qui ne portaient plus de casque.»