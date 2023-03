Thiès : Yankhoba Diattara tire sur Ousmane Sonko

Le coordonnateur national de la Plateforme d’actions pour la sauvegarde de la République (PARE) et ministre des Sports Yankhoba Diatara, s’est penché sur l’actualité politique marquée par le procès Mame Mbaye Niang-Ousmane Sonko. La PARE rappelle que Sonko, «qui n’a aucun respect pour les femmes (‘ku déh sa yaye diourate’) et la jeunesse qu’il utilise comme bouclier n’est préoccupé que par sa carrière politique», que «la bonne gouvernance qu’il clame à longueur de journée, la paix qu’il disait appeler de tous ses vœux et la justice en qui il avait naguère placé sa confiance ne sont que de l’hypocrisie».

Aux yeux de Yankhoba Diatara, «Sonko use et abuse de la situation et du contexte social difficile que connaissent le monde et le Sénégal, pour essayer de se soustraire de la justice du pays qu’il veut diriger». Et de se demander : «Comment un homme, qui a l’ambition de diriger un pays, peut se permettre de passer tout son temps à jeter le discrédit sur ses institutions ?»

Les membres de la PARE, qui interpellent l’opinion et s’interrogent sur «le comportement dilatoire de ce dernier et de ses avocats», de se demander : «Cette opposition qui appelle tout le temps à une justice équitable pour tous, voudrait-elle placer Sonko au-dessus de la loi et au-dessus des Sénégalais ? Serait-il un intouchable qui peut impunément user de son droit et dénier aux autres les leurs ? Comment gouvernerait cet opposant qui veut se placer déjà au-dessus de la loi ?»

Autant de questions qui, remarque le ministre Diatara, «font que cet individu, multirécidiviste et délinquant notoire est disqualifié pour briguer un mandat dans ce Sénégal».

Par ailleurs la Plateforme d’actions pour la sauvegarde de la République rappelle au président du Pastef/Les patriotes les principes élémentaires qu’un ancien haut fonctionnaire de son rang, inspecteur des impôts et des domaines «émérite» ne peut ignorer. «Le meilleur service qu’il peut rendre à ce pays qu’il dit aimer est de répondre à la justice avec la manière : y aller tranquillement, comme le ferait n’importe quel citoyen. Le Sénégal est un grand pays que des hommes et des femmes ont bâti depuis des générations».

Pour Yankhoba Diatara, «Ousmane Sonko doit mériter ces sacrifices et éviter d’être égoïste». Il pense que «dans ce contexte particulièrement tendu où l’opposition cherche à déstabiliser le pays, la coalition Benno Bokk Yakkar se doit d’être vigilante et éviter les tentatives de division qui guettent souvent les grandes coalitions à la veille de chaque échéance électorale».

Aussi la plateforme en appelle à «l’unité et à la cohésion derrière le président de la République, leader de la coalition, dont la vision et l’action ont fini de placer le Sénégal à un niveau jamais égalé en termes de réalisations et de performances».

Avec Seneweb