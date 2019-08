Le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Cheikh Oumar Anne, a reçu, hier, son excellence monsieur l’ambassadeur du Japon au Sénégal. Cette rencontre rentre dans le cadre de la préparation de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD7) les 27 et 28 août. Le Forum regroupe les ministres de l’Enseignement supérieur du Japon et de l’Afrique. Il est co-initié par le ministre sénégalais et son homologue japonais.

Le 06 décembre 2018, s’est tenu à l’hôtel Radisson Blu de Dakar, un atelier Japon-Afrique co-organisé par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) et la Japan Science and Technologie Agency (JST) sur le «Partenariat équitable en Science, Technologie et Innovation pour le développement durable».

L’atelier a été ouvert au nom du Premier ministre par le MESRI. Cet événement a vu la participation de soixante-dix (70) personnalités scientifiques d’Afrique, du Japon et d’Europe.

La JST, pour développer sa nouvelle politique de promotion de la recherche, notamment en Afrique, compte nouer des partenariats avec des structures panafricaines de coopération bien établies, telle que l’Initiative des conseils subventionnaires de la Science (Science Granting Council Initiative, SGCI) dont le Sénégal est membre et qui regroupe 15 pays africains.

Lors de cet atelier, le Dr Michinari Hamagichi, président de la JST, a mis un accent particulier sur le partenariat Afrique-Japon, qui constitue un tremplin pour développer davantage la coopération entre l’Afrique et le Japon en matière de STI pour un développement économique et social durable. Il a informé de la tenue, au mois d’août 2019, à Yokohama, au Japon, de la 7e Conférence internationale sur le développement de l’Afrique (TICAD 7). Il a également affirmé que le Japon, en tant que pays hôte de la TICAD 7, soutiendra de manière proactive les efforts de l’Afrique pour son développement à travers la collaboration entre les secteurs public et privé du Japon et d’Afrique.

Le Président Macky Sall assure la coordination du groupe des 10 chefs d’Etat et de gouvernement de l’UA champions dans l’éducation, la formation, la science et la technologie.