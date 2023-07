Touba : Khadim Ndiaye adoube Macky Sall et flingue Ousmane Sonko

Khadim Ndiaye fait une analyse croisée, sous forme d’extraits, de discours de deux hommes politiques, qui édifient largement d’une part, sur l’attachement par l’un (Président MACKY SALL) à la paix, à la stabilité, à la sécurité et à la cohésion sociale, ainsi qu’à l’éthique en politique, et d’autre part, sur le degré élevé de promotion et de mise en exécution du culte de l’arrogance, de la violence, de sa banalisation et de la fragilisation de la paix, de la stabilité, des valeurs socio culturelles et de la vie de nos concitoyens, prônées par Ousmane Sonko, Président du parti PASTEF).

Dans une compilation de quelques extraits du discours du Président Macky Sall , le responsable fait une sélection des extraits par centre d’intérêt, qui peuvent ne pas suivre la chronologie de la présentation du texte originel.

Macky SALL un visionnaire soucieux de l’émergence du Sénégal

« Rien, ni aucune, revendication ne saurait justifier qu’on tue, qu’on diffuse des messages de haines et de violence dans les réseaux sociaux ;

» œuvrer à transformer nos divergences en des occasions de dialogues constructifs pour forger le Sénégal que nous voulons, un Sénégal de respect de la vie humaine, de la justice, de l’égalité et de la paix « .

» aucun de nos fils, aucun de nos filles ne doit payer de sa vie les désaccords qui s’expriment dans nos sociétés « .

« la vie de nos concitoyens ne peut être sacrifiée sous l’autel d’intérêt politique « .

« nous avons l’obligation de protéger la vie et la dignité de tous les sénégalais, de toutes les sénégalaises « .

» j’invite fortement les parents et les familles à plus de vigilance « .

» abandonnons les postures populistes, nihilistes, extrémistes qui tentent de présenter notre pays comme un désert sans loi « .

l’objectif funeste des instigateurs, auteurs et complices de cette violence inouïe était clair : semer la terreur, mettre notre pays à l’arrêt et le déstabiliser ;c’est un véritable crime organisé contre la nation sénégalaise, contre l’Etat, contre la République et ses institutions ;

» éloignons –nous des radicalismes qui veulent faire de la violence l’arbitre principale de nos différents « .

» jamais la violence n’a permis à un pays de répondre aux aspirations de sa population ;

mais pourrait- on collectivement nous ouvrir à des possibles, produire le meilleur de nous-mêmes, si nos intérêts politiques personnels nous dressent les uns contre les autres, poussant ainsi une partie de la jeunesse dans la banalisation de la violence « .

» le Sénégal dépasse ma personne et il est rempli de leaders également capables de pousser le pays vers l’émergence « .

» maintenant l’enjeu essentiel pour moi, c’est que notre cher Sénégal, ce pays que j’ai à cœur, que vous avez à cœur, garde le cap vers l’émergence dans la voie de l’action, de la paix, de la stabilité, du respect du droit, de l’ordre public, dans l’unité nationale et la cohésion sociale « .

« cela exige de chacune, de chacun de nous l’adhésion à notre modèle de société fondé sur la démocratie, la liberté, le respect de nos valeurs socio culturelles, le respect de ce vivre ensemble qui a su jusqu’ ici nous rassembler et nous ressembler, le respect de nos religions, de nos confréries et de nos guides religieux » ».

Ousmane Sonko, une virulence, une arrogance et une violence pour brûler le Sénégal

Après avoir parcouru quelques extraits des différentes interventions du président Macky Sall, Khadim Ndiaye s’est penché sur quelques discours de Ousmane Sonko .Il s’agit ici de compilations de discours et de déclarations faits à plusieurs occasions, et ayant un dénominateur commun par rapport au sujet abordé.

» Soyez mobiliser, le combat s’annonce mortel, le mot n’est pas trop fort, c’est le prix qu’il faut payer aujourd’hui « .

nous ne sommes plus au temps des révoltes de salons, notre moment de vérité est arrivé, celui des vrais gladiateurs « .

» je veux des gens engagés, dévoués, bien entrainés et déterminés pour le combat « .

» est-ce que vous êtes prêts, vous sénégalais de l’intérieur comme de l’extérieur ? « .

» nous allons nous battre avec le Président Macky SALL et le sortir du palais avec le concours de 200000 sénégalais « .

» attaquer les domiciles des responsables de l’APR, vous allez y trouver des milliards « .

» le combat final va se dérouler à Dakar avec une mobilisation d’au moins 1500 jeunes « .

» si j’avais un mot plus lourd et plus fort que le GATSA- GATSA, j’allais l’utiliser « .

» la stratégie est de rendre ingouvernable ce pays et nous avons les moyens et la capacité d’y parvenir « .

» peu importe que l’on dise que SONKO est un incitateur à la violence « .

» et n’écoutez pas ceux qui vous y découragent, quel que soit leur rang social « .

En guise de conclusion, Khadim Ndiaye de déclarer que de par cet exercice, il est aisément facile de faire une démarcation très nette entre un vrai homme d’Etat, qui remplit tous les attributs et qualités requis, et un aspirant à la magistrature suprême qui se singularise par son immaturité, son populisme, son arrogance, et son égocentrisme qui sont les principales causes de son penchant élevé à la violence et à la confrontation rien que pour atteindre un but personnel, au mépris de la sacralité de la vie humaine, de la paix, de la stabilité, de l’Etat de droit, de l’unité nationale et de la cohésion sociale.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn