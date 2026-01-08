Touba : Une bande spécialisée dans les agressions et vols de véhicules démantelée

Le Commissariat d’arrondissement de Ndamatou a mis fin aux agissements d’une bande de malfaiteurs spécialisée dans les agressions et les vols de véhicules opérant à Touba. L’opération s’est déroulée dans la nuit du 2 au 3 janvier 2026, à la suite de l’exploitation d’un renseignement opérationnel faisant état d’activités criminelles dans le secteur.

Les investigations menées par les éléments du commissariat ont permis d’identifier un groupe de quatre individus adoptant un mode opératoire bien rodé. Les suspects louaient les services de taxis, avant d’attirer les chauffeurs vers des zones isolées où ils les ligotaient, puis s’emparaient des véhicules et de leurs biens personnels.

Leur dernier forfait remonte à la nuit du 5 au 6 janvier 2026. La bande a pris pour cible un chauffeur de Peugeot 406, qu’elle a piégé sous prétexte d’une erreur d’itinéraire vers le quartier « Domaine Ba ». Le conducteur a été conduit dans une ruelle sablonneuse, étranglé et menacé à l’aide d’une machette, avant d’être ligoté puis abandonné dans les buissons au quartier « Mbadianène ». Les assaillants ont ensuite pris la fuite avec le véhicule, plusieurs téléphones portables et une somme d’argent provenant d’une tontine.

Grâce à une intervention rapide et coordonnée, les forces de l’ordre ont interpellé deux suspects à l’angle « Keur Baye Lahat », alors qu’ils tentaient de vendre le véhicule volé. Un troisième complice a été arrêté ultérieurement. Le quatrième membre du groupe, déjà identifié, fait l’objet de recherches actives.

Les trois mis en cause sont actuellement placés en garde à vue, tandis que l’enquête se poursuit afin de retrouver le dernier suspect et de déterminer l’éventuelle implication du groupe dans d’autres faits similaires.