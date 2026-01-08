Diamaguène Sicap Mbao : Deux agresseurs interpellés pour vol avec arme blanche

Le Poste de Police de Diamaguène Sicap Mbao a procédé à l’interpellation de deux individus impliqués dans une affaire d’association de malfaiteurs et de vol en réunion commis de nuit avec usage d’arme blanche. Cette opération fait suite à une plainte déposée par une victime agressée aux abords du Foirail.

Les faits se sont déroulés vers 2 heures du matin, alors que la victime attendait un taxi. Elle a été prise à partie par deux individus qui, sous la menace d’un couteau, l’ont contrainte à remettre son sac à dos. Celui-ci contenait des pièces mécaniques d’une valeur estimée à 220 000 francs CFA.

Lors de son audition, la victime a formellement identifié l’un de ses agresseurs. Il s’agit d’un individu à mobilité réduite, déjà connu des services de police pour des faits similaires. Les investigations menées par la Brigade de recherches ont permis de localiser le suspect à Diamaguène. Une perquisition effectuée à son domicile a conduit à la découverte des objets volés, dissimulés dans sa chambre.

Poursuivant les investigations, les enquêteurs ont identifié et interpellé le second mis en cause. Ce dernier est un boucher exerçant au parc des petits ruminants de Dalifort (SÉRAS). Une opération ciblée a été immédiatement déclenchée, aboutissant à son arrestation.

Les deux suspects ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête, tandis que la police poursuit les investigations afin de déterminer leur éventuelle implication dans d’autres actes criminels similaires.