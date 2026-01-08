Yeumbeul Sud : Un lutteur interpellé pour abus sexuels répétés

Le Poste de Police de Yeumbeul Sud a procédé, le 6 janvier 2026, à l’interpellation d’un individu mis en cause dans une affaire d’abus sexuels répétés. L’arrestation fait suite à une enquête ouverte en décembre 2025, après le dépôt d’une plainte par la mère de la victime.

Selon les éléments de l’enquête, la victime aurait subi des agressions sexuelles à trois reprises, dans des lieux différents. Dans sa déposition, la mère a expliqué avoir initialement hésité à faire examiner sa fille, par crainte de représailles. Le mis en cause est en effet présenté comme un lutteur redouté dans le quartier, ce qui aurait alimenté un climat de peur.

Malgré ces appréhensions, la victime a finalement été conduite sous escorte policière pour un examen médical, le 17 décembre 2025. Le certificat délivré à l’issue de cet examen a fait état de lésions traumatiques compatibles avec les faits dénoncés, confortant ainsi les accusations portées contre le suspect.

Au terme des investigations menées par les services de police, le mis en cause a été interpellé et placé en garde à vue. L’enquête se poursuit afin d’établir l’ensemble des responsabilités et de faire toute la lumière sur cette affaire.