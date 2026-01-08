Le RESTIC s’engage pour l’essor des fintechs et l’émergence de licornes africaines

Le Secrétariat Exécutif du Réseau des Enseignants du Supérieur pour les Technologies de l’Information et de la Communication (RESTIC) a annoncé une nouvelle orientation stratégique visant à impacter durablement l’écosystème numérique sénégalais et africain. L’objectif affiché : encourager l’éclosion de fintechs innovantes et soutenir le développement de licornes capables de rivaliser sur la scène mondiale.

Dans un contexte où la transformation digitale devient un levier incontournable de croissance économique, RESTIC entend jouer un rôle moteur. L’organisation mise sur la synergie entre chercheurs, entrepreneurs et institutions pour créer un environnement favorable à l’innovation.

« Les fintechs représentent aujourd’hui un vecteur essentiel d’inclusion financière et de compétitivité. Notre ambition est de voir émerger des champions africains capables de se hisser au rang de licornes », souligne le Secrétariat Exécutif.

Le Sénégal et l’Afrique de l’Ouest connaissent une dynamique remarquable dans le domaine des technologies financières. Startups locales multiplient les solutions de paiement mobile, de microcrédit digital et de gestion intelligente des transactions. RESTIC souhaite amplifier cette tendance en favorisant l’accès aux financements, en renforçant la formation des jeunes talents et en encourageant les partenariats public-privé.

Le terme « licorne » désigne une startup valorisée à plus d’un milliard de dollars. Si l’Afrique en compte déjà quelques-unes, RESTIC ambitionne d’élargir ce cercle en soutenant des projets porteurs, capables de transformer les usages et de conquérir les marchés internationaux.

Au-delà de l’innovation technologique, RESTIC insiste sur la dimension citoyenne de son engagement. Les fintechs doivent contribuer à réduire les inégalités, faciliter l’accès aux services financiers pour les populations marginalisées et renforcer la transparence économique.

Avec cette initiative, RESTIC confirme son rôle de catalyseur dans la construction d’un avenir numérique africain, où les startups locales ne se contentent plus d’exister, mais aspirent à dominer les marchés mondiaux.