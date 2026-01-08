La mort de la vérité à l’ère du populisme : le triomphe du mensonge et du Bullshit (Par Alassane Kitane)

La mort de la vérité à l’ère du populisme : le triomphe du mensonge et du Bullshit

Dans ses « Fragments posthumes, 7, fin 1886-printemps 1887 »), Nietzsche, critiquant le positivisme, du moins l’interprétation qu’il en a, dit une chose qu’il est difficile de partager, mais qui, paradoxalement, est une des clés de compréhension de notre époque. « Contre le positivisme, qui en reste au phénomène, ‘‘il n’y a que des faits’’, j’objecterais : non, justement il n’y a pas de faits, seulement des interprétations » dit-il. Pour un philosophe, un scientifique et même un croyant, un tel aphorisme est destructeur de la vérité, car celle-ci n’est rien sans son objectivité. Or justement, cet aphorisme incline au perspectivisme (principe ou thèse qui prétend que toute connaissance est relative aux besoins vitaux du sujet connaissant) ou relativisme. Mais nous savons tous que le relativisme tue le relativisme : nous avons besoin d’un point fixe pour élaborer des thèses y compris celle relativiste. Mais Nietzsche, ramené à notre époque, et par-delà la justification que sa thèse aurait dans l’univers quantique, pourrait être le parrain doctrinal des populistes du monde entier.

Le terme « alternative facts » (faits alternatifs) a été adopté par les politologues après son invention et son usage dévergondé par l’ancienne conseillère de Trump Kellyanne Conway (2017). C’est suite au mensonge de Sean Spicer, porte-parole de la maison blanche de l’époque (21 janvier 2017), sur le nombre de personnes ayant assisté à l’investiture de Trump qu’elle a forgé ce terme. Accusant les médias d’avoir volontairement minimisé l’envergure de la foule, et sans aucune preuve matérielle, Sean Spicer avait affirmé que c’est l’investiture qui a enregistré la plus grande audience. C’est pour venir à la rescousse de Sean Spicer que Kellyanne Conway a réfuté le terme mensonge (qu’un journaliste avait utilisé pour qualifier les propos de Spicer) et a parlé de faits alternatifs. Un véritable non-sens évidemment car, comme lui a répliqué le journaliste de NBC News, Chuck Todd, « les faits alternatifs ne sont pas des faits. Ce sont des mensonges ».

Mais dans ce tohu-bohu, le plus habile à convaincre apparait comme le plus apte à gouverner alors même que tous les faits présents ou passés tendent à prouver le contraire. Il se trouve qu’on ne fait pas la démocratie avec les plus aptes intellectuellement : la masse ne comprenant pas de quoi ça retourne se contente de propager des Bullshit. Le chef de parti ment, la grande masse, constituée majoritairement d’illettrés et de personnes qui n’aiment pas la pensée, propage des Bullshit. La différence entre Bullshit et mensonge est que celui-ci est sciemment produit, entretenu et propagé pour tromper et manipuler, le Bullshit est quant à lui indifférent à la vérité, il est motivé par d’autres ressorts psychologiques. Il suffit d’observer ce que se passe dans notre pays avec des militants du parti au pouvoir qui insultent vulgairement le président sans trop savoir ce qu’ils lui reprochent pour comprendre la différence entre mensonge et Bullshit.

L’ère de la post-vérité est un danger pour la démocratie, car une société où la norme de la vérité est congédiée au profit de la perception n’a pas d’autre moteur que le populisme et la démagogie. L’égalisation entre opinion et expertise est, dans ce tour de passe-passe, le levier qui permet d’embrayer la confusion généralisée. Prenons juste l’exemple du Sénégal où le chef populiste Ousmane sonko a pris la décision de promouvoir des députés et des PCA dont toute l’industrie est de raconter des histoires absurdes pour noyer le sens et la vérité. Un tradipraticien est promu chroniqueur par excellence d’une télévision dont le directeur lui-même a publiquement défendu l’égalité de droit à la parole entre l’ignorant et l’expert. Or à quoi sert une parole publique ? Qu’est-ce qu’une société gagne en faisant la promotion d’ignorants notoires ?

Nietzsche, toujours en avance sur son époque, avait déjà répondu à notre question en affirmant que « ce sont nos besoins qui interprètent le monde ». Il faut comprendre qu’il y a au niveau social comme au niveau individuel un besoin de contrevérité. Les populistes comme Sonko l’ont tellement compris, qu’ils se contentent juste d’accuser et de diaboliser. Quand Trump accusait les émigrés haïtiens de manger les chiens et les chats des voisins, il savait pertinemment qu’il mentait (il l’a d’ailleurs admis par la suite), mais son but était de susciter tellement de haine et de dégoûts envers cette communauté que son entreprise scélérate de lutte contre les migrants passe comme lettre à la poste.

Chez nous, le ministre de l’agriculture nous donne l’illustration de ce qu’est le besoin de contrevérité et de la façon dont on le satisfait. Avec ce ministre, on est passé de chiffres record à des chiffres retors : il a voulu tellement manipuler les Sénégalais qu’il est tombé dans son propre piège. Non seulement les chiffres avancés par le ministre sont faux, mais son département, montre l’étendue de l’aventure qu’est la gouvernance Pastef : les récoltes d’arachide peinent à trouver acheteur ! Quand ce régime parle de chiffres record, c’est comme quand Eric Zemmour parle de grand remplacement : c’est le fait de le dire qui crée la réalité alternative, ça ne correspond sur aucun fait constatable.

Quand Sonko passe de mille milliards trouvés dans un compte à 100 milliards dans une poche sans que cela choque personne, on a la traduction de ce qu’est un fait alternatif. La preuve est qu’il raconte cette histoire dans un milieu confronté à la preuve de son échec : l’impossibilité dans laquelle se trouvent les paysans d’écouler leurs récoltes ! Une campagne arachidière désastreuse qui prouve l’absence de planification est ainsi occultée par des fantaisies sur la prédation financière de ses adversaires politiques. C’est là un manque d’empathie manifeste.

Le pire est que cette entreprise de confection de faits alternatifs, de mensonges et de Bullshit n’est pas seulement orchestrée par des gens ordinaires. Des savants et des religieux peuvent en être les producteurs ou vecteurs. Ceux qui se rappellent les péripéties de l’affaire Shéikhou Sharifou en ont la preuve. Dans les premières lignes de son essai, De l’art de dire des conneries, Harry G. Frankfurt, dit : « L’un des traits les plus caractéristiques de notre culture est l’omniprésence du baratin. Chacun d’entre nous en est conscient — et y a sa part de responsabilité. Mais nous avons tendance à considérer cette situation comme naturelle. La plupart des gens ont confiance dans leur aptitude à repérer le baratin et à éviter d’en être dupes. Aussi ce phénomène soulève-t-il fort peu d’inquiétudes et n’a-t-il guère suscité d’études approfondies ». Or c’est justement cela le danger : le baratin omniprésent finit par devenir le miroir de la réalité qui doit s’y conformer.

Le baratin noie la science ou sature la conscience : du n’importe quoi est élevé au sens de sérieux, et n’importe qui est considéré comme digne d’être écouté. Il se joue ici un fétichisme dans la conscience collective : on adhère à une thèse, serait-elle la plus absurde, pour confirmer ses croyances. Contrairement aux recommandations d’Imam Ali (« Ce n’est pas en connaissant les gens que l’on peut juger la vérité, mais c’est plutôt la connaissance de la vérité qui permet de juger les gens »), les victimes du populisme jaugent la vérité par leur camp, son chef ou les journalistes qui leur sont favorables.

L’exemple de la dette sénégalaise et de ses conséquences politiques et économiques en est une parfaite illustration. La semaine dernière, en effet, une bonne partie de la presse a titré, de façon pompeuse « le coup de maître d’Ousmane Sonko 1779 milliards mobilisé hors FMI en 2025 » ! C’est à se demander si l’auteur de ce titre a du respect pour ses lecteurs quand on sait que c’est un alignement de biais cognitifs. Il faut d’abord remarquer que si le FMI n’a pas encore déroulé un programme de décaissement pour le Sénégal, ce n’est pas parce que le Sénégal n’en veut pas, mais bien parce qu’il ne le peut pas. NE PAS POUVOIR est astucieusement converti ici en NE PAS VOULOIR. On se demande d’ailleurs si ces gens connaissent la nature de la coopération entre notre pays et le FMI ! Ensuite, l’endettement hors circuit FMI n’est pas une bonne nouvelle pour notre pays, car cette institution n’étant pas une banque, facilite plutôt l’accès au marché financier avec des taux très favorables. Par conséquent l’endettement soi-disant hors FMI est une calamité financière pour notre pays.

Alassane KITANE