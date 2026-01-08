Mandiaye Gaye : «non au retour du grand banditisme des USA»

Yankee go home! out of Venezuela! free Maduro! non au retour du grand banditisme des USA!

L’enlèvement du président Nicolas Maduro du Venezuela est un rapt crapule, propre au grand banditisme de l’impérialisme yankee. En effet, ceux qui pensent que la nature belliqueuse et la volonté d’être le gendarme du monde pour le régenter ont changé ou ne sont qu’un jeu de mots se trompent lourdement. La preuve, il manquait jusque-là la pièce ; un monstre comme Trump pour déclencher la barbarie et la violence sur des États souverains qui refusent le diktat de l’impérialisme américain.

En effet jusque-là, tous les complots ourdis contre Madura ont lamentablement échoué, parce que ses prédécesseurs hésitaient au moins, à franchir le Rubicon, il fallait attendre le fou du village pour exécuter cette agression sauvage. Tous les pays qui ont des ressources naturelles de qualité sont avertis, car Trump a les yeux rivés sur ces ressources qu’il veut prendre par l’usage de la force. Voici une raison fondamentale pour convaincre les dirigeants d’Afrique d’aller vers une union africaine concrète et viable pour se protéger et protéger ses ressources naturelles.

Toutes les forces progressistes du monde doivent condamner cet acte de grand banditisme des USA sous Trump, d’apporter un soutien sans réserve au peuple vénézuélien et d’exiger la libération immédiate et sans condition du président Maduro.

Le cas de Trump est une leçon à retenir pour les peuples, à savoir de ne pas élire n’importe qui à la tête d’un pays. Nous devons éviter dans le choix des dirigeants, les gens belliqueux, imbus de leur personne, irrespectueux de l’ordre établi et des institutions, prétentieux et qui se croient sortis de la cuisse de Jupiter, absolument à éviter. Pour terminer, tous les pays qui renferment des richesses précieuses sont sous la menace de Trump et sa soldatesque.

Mandiaye Gaye