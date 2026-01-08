Coopération régionale : Dr Mohamed Diallo et Sheikh Mohamed Khalifa Niass reçus par l’Ambassadeur de l’Algérie

Dr Mohamed Diallo a été reçu ce jeudi par Son Excellence l’Ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire, en présence de Sheikh Mohamed Khalifa Niass, fils de Mawlana Cheikh Ibrahima Niass. Cette audience s’inscrit dans une dynamique diplomatique visant à renforcer les liens de coopération entre l’Algérie et plusieurs pays de la sous-région ouest-africaine.

En sept mois de mission, le diplomate algérien a déjà insufflé une impulsion nouvelle, marquée par des actions concrètes et une vision diplomatique claire. La coordination qu’il assure entre la Gambie, le Sénégal et la Guinée-Bissau confère une portée stratégique accrue à son engagement dans la sous-région, en favorisant une approche concertée et efficace.

Les échanges ont été jugés particulièrement riches et constructifs, mettant en avant une volonté commune de consolider le dialogue, de renforcer la coopération et de faire émerger des partenariats utiles et durables. Plusieurs pistes de collaboration à forte valeur ajoutée ont ainsi été évoquées, dans un esprit d’ouverture et de responsabilité partagée.

À cette occasion, Dr Mohamed Diallo a exprimé sa pleine disponibilité à accompagner cette dynamique, avec engagement et sens de l’impact, au service du rapprochement des peuples et de la mise en œuvre d’initiatives structurantes. Il a également tenu à adresser sa gratitude et sa reconnaissance à Son Excellence l’Ambassadeur pour la qualité de l’accueil et la profondeur des échanges.

Cette rencontre ouvre la voie à de nouvelles perspectives de coopération régionale, fondées sur la confiance, le dialogue et une ambition commune de développement durable.