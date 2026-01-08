Rénovation de la mosquée de Touba : Le Khalif des Tidianes apporte une contribution de 50 millions

La ville sainte de Touba a accueilli, ce Jeudi 8 Janvier 2026, une importante délégation, conduite par Serigne Mansour Sy Dabakh, venue remettre la contribution du Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, au Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, dans le cadre des travaux de rénovation et d’agrandissement de la Grande Mosquée de Touba.

La délégation, selon Asfiyahi, est arrivée à Touba aux environs de 13 heures. Elle était composée de : Serigne Mansour Sy Dabakh, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Dabakh, Serigne Mame Ousmane Sy Habib, Serigne Sidy Ahmed Sy Dabakh, Serigne Habib Sy Mansour, Serigne Mame Ousmane Sy Djamil, Serigne Abdoul Aziz Diop, Serigne Bachir Sy, Serigne Mame Oumar Ndiaye, de l’association Jama Atoun Nour Assouniya, El Hadj Ibrahima Famara Sylla, El Hadji Bokar Ndiaye, El Hadji Modou Sylla, El Hadji Malick Sarr, Serigne Mbaye Lo, Serigne Khalifa Niang, Serigne Pape Diop, Serigne Mor Ndiaye, Serigne Cheikh Gaye, El Hadji Makhtar Ndiaye, Oustaz Babacar Niang, ainsi que El Hadji Malick Dieng.

Cette démarche répond à l’appel lancé par Serigne Mountakha Mbacké en faveur de la rénovation et de l’extension de la Grande Mosquée de Touba. Un appel auquel Serigne Babacar Sy Mansour a tenu à répondre, dans un esprit de solidarité et de fraternité religieuse. Un geste qui rappelle celui posé par Serigne Mountakha Mbacké lors des travaux de la Grande Mosquée de Tivaouane, illustrant ainsi la réciprocité et la continuité des relations entre les deux confréries.

Prenant la parole au nom de la délégation, Serigne Sidy Ahmed Sy Dabakh a exprimé la reconnaissance du Khalife général des Tidjanes et réaffirmé la profondeur des liens spirituels, historiques et familiaux entre les Tidjanes et les Mourides, ainsi qu’entre leurs guides respectifs.

À son tour, Serigne Mountakha Mbacké a exprimé toute sa satisfaction et sa profonde gratitude à l’endroit de Serigne Babacar Sy Mansour. Il a rendu de fervents témoignages à son égard, soulignant tout le bien qu’il entend dire de sa personne. Le Khalife général des Mourides a également adressé des salutations appuyées à Serigne Maodo Sy Dabakh, évoquant avec émotion l’amitié ancienne et durable qui lie leurs familles, illustrée par plusieurs anecdotes marquant leur relation d’hier à aujourd’hui.

Cette rencontre hautement symbolique à Touba vient une fois de plus renforcer l’unité de l’islam au Sénégal, la fraternité entre les confréries et la solidité des liens spirituels entre les grandes familles héritières de El Hadj Malick Sy et de Cheikh Ahmadou Bamba, au service de la foi, de la paix et de la cohésion nationale.