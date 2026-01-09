L’atonie des ténors de l’opposition…Un vide politique sous l’ère Pastef

La scène politique sénégalaise est actuellement le théâtre d’un paradoxe saisissant : alors que le pays fait face à des mutations profondes, un mutisme inhabituel semble avoir saisi les grandes figures de l’opposition traditionnelle. Alors que le Sénégal traverse des moments délicats, le silence persistant de leaders tels que Macky Sall, Amadou Ba, Karim Wade ou encore Idrissa Seck suscite de nombreuses interrogations. Cette absence de contre-discours structuré laisse, de fait, une latitude considérable au parti au pouvoir, le PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail l’Ethique et la Fraternité), pour imposer son agenda et sa narration sans réelle contradiction.

Cette posture d’attentisme, adoptée par les états-majors des grandes coalitions et partis d’opposition, fragilise l’équilibre démocratique qui repose traditionnellement sur la confrontation des idées. En se retirant du débat médiatique et de l’action de terrain, ces ténors semblent laisser le champ libre à une équipe gouvernementale de plus en plus offensive dans sa communication. Pour de nombreux observateurs, ce retrait s’apparente à une crise de leadership ou à une période de convalescence politique difficile après les derniers revers électoraux.

Dans ce contexte de désertion apparente, la figure de Thierno Alassane Sall émerge comme l’une des rares voix dissonantes à maintenir une activité politique soutenue. Le leader de la République des Valeurs refuse de s’emmurer dans le mutisme, choisissant d’occuper les espaces laissés vacants par ses pairs. En alliant critiques argumentées et présence physique, il tente de redonner une substance à une opposition qui semble, pour l’heure, avoir perdu ses repères.

L’originalité de la démarche de Thierno Alassane Sall réside dans sa capacité à lier le verbe à l’action. Loin de se contenter de communiqués laconiques diffusés sur les réseaux sociaux, l’ancien ministre de l’Énergie a entamé une série de tournées nationales à travers le Sénégal profond. Ces déplacements visent non seulement à consolider sa base électorale, mais aussi à recueillir les doléances des populations confrontées aux réalités économiques du moment, marquant ainsi une rupture avec la politique de salon.

Sur le terrain, l’accueil réservé à ces tournées témoigne d’une attente citoyenne pour une alternative crédible. En allant à la rencontre des agriculteurs, des jeunes et des acteurs du secteur informel, Thierno Alassane Sall se positionne comme un relais entre les préoccupations de la base et les instances de décision. Cette stratégie de proximité lui permet de dresser un diagnostic de la situation du pays qui se veut indépendant des discours officiels, renforçant sa stature d’opposant « sentinelle ».

Toutefois, cette dynamique solitaire soulève la question de la fragmentation de l’opposition. Si l’activisme de Thierno Alassane Sall permet de « sauver la face » d’une classe politique en difficulté, il ne saurait masquer l’absence d’un front commun capable de peser sur les orientations nationales. Le contraste est saisissant entre cette hyper-activité individuelle et le retrait stratégique de Bougane Gueye Dany et d’autres figures qui, d’ordinaire, occupaient bruyamment l’espace médiatique.

L’enjeu pour cette opposition en quête de second souffle est de taille : transformer ces initiatives isolées en une force de proposition cohérente. Le silence des anciens piliers de la République finit par créer un sentiment d’abandon chez une partie de l’électorat qui ne se reconnaît pas nécessairement dans le projet du Pastef. La démocratie sénégalaise, réputée pour sa vitalité, a besoin d’une opposition vigoureuse pour garantir la transparence et l’imputabilité de l’action publique.

Face à la puissance de frappe communicationnelle du gouvernement actuel, le défi de la crédibilité reste entier. Pour Thierno Alassane Sall, le défi consiste à transformer l’essai des tournées de terrain en un mouvement d’adhésion nationale capable de fédérer au-delà de sa propre formation. Pour les autres leaders, le temps presse ; car en politique, le vide finit toujours par être comblé, et le silence prolongé peut parfois s’apparenter à une abdication définitive.

La période actuelle agit comme un révélateur des forces et faiblesses de la classe politique sénégalaise. Entre un pouvoir qui consolide ses acquis et une opposition qui se cherche, l’avenir immédiat dépendra de la capacité des acteurs à réinventer leur mode d’engagement. Le Sénégal, à la croisée des chemins, observe avec attention si cette « résistance » solitaire de Thierno Alassane Sall sera l’étincelle d’un renouveau démocratique ou le dernier acte d’une opposition en perte de vitesse.

La rédaction de Xibaaru